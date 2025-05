Lipcsei Péter nyomdokain – Thury Gábor jegyzete

Történetében első alkalommal feljutott a Kazincbarcika a labdarúgó NB I-be.

A második vonalból a Kisvárda már a 27. fordulóban biztossá tette élvonalbeli tagságát, vasárnap az is eldőlt, hogy a Merkantil Bank Ligából másodikként a Kazincbarcika lép feljebb. Az utolsó fordulóig, mi több, az utolsó percig nyílt maradt az egyik NB I-es feljutó kiléte, ám a barcikaiak idegenbeli, kisvárdai 1–1-es döntetlenje minden kételyt eloszlatott, a Vasas–Bp. Honvéd mérkőzés 2–2-t hozott, így a piros-kékek nem tudták ledolgozni egypontos hátrányukat. Más kérdés, ha Otigba Kenneth fejese az utolsó pillanatban bemegy… A másik kieső is meglett: az Ajka Győrben 1–0-ra megverte a Gyirmótot, ezzel közvetlen riválisát küldte a harmadik vonalba. Tény, ami a honi élvonalra igaz, a másodosztályra is elmondható, csak az utolsó forduló adott választ lényeges kérdésekre, tehát a futball egyik fontos eleme, az izgalom nem hiányzott.

Lehetne arról írni, hogy egykor az első osztályban a Vasas és a Honvéd rangadója a bajnoki címről vagy minimum dobogós helyezésekről döntött, de ne a múltba révedjünk, tekintsünk a jövőbe. Erős Gábor egy év alatt vitte fel a Kazincbarcikát, együttese öt veresége a legkevesebb az NB II-ben, harminc kapott gólja ugyancsak a legkevesebb, és 51 találatával a második legtöbb gólt szerezte, csak az NB II bajnoka, a Kisvárda ért el többet.

A Kazincbarcika 35 évvel ezelőtt állt hasonlóan közel az élvonalhoz, 1990-ben az osztályozón a Bp. Honvéd nagy falatnak bizonyult, Barcikáról csak Lipcsei Péter jutott fel, az 1990–1991-es idénytől már a Ferencvárosban futballozott.

Hogy mi várható a jövőben? A Kisvárda ellen pályára lépő 14 labdarúgó közül csupán a két brazil, Myke Ramos és Lucas „lóg ki” légiósként, a többiek magyarok, tehát az MLSZ anyagilag ösztönző ajánlásának megfelel a Kazincbarcika, mi több, ha az utolsó fordulóbeli összeállítást böngésszük, már a jobb oldali védőnél, Lajcsik Vencelnél megállhatunk, mert megvan az ajánlásban szereplő 21 éven aluli játékosra vonatkozó kvóta – ez még akkor is így van, ha az újdonsült élvonalbeli klubnál feltehetően megerősítik a keretet.

Ami átmeneti gondot jelenthet, hogy a Kolor­city Aréna nem felel meg az NB I követelményeinek. Ám a fejlesztés, bővítés városi összefogással talán megoldható. Ha nekem feltennék a kérdést, melyiknek örülnék jobban: egy élvonalbeli létesítménynek vagy egy csapatnak, tudom a választ.

Az utóbbira voksolnék.

