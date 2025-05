Vitális Milán elmondta, mit tett, miután olvasta Priskin Tamás szavait a Nemzeti Sportban

„Már az elmúlt napokban is éreztem izgatottságot a válogatott kapcsán. Ahogy haladunk a vasárnap felé, biztos vagyok benne, hogy lesz bennem drukk, de ez normális. De próbálom ezt elnyomni, vagy az előnyömre fordítani, és megpróbálom a legjobb Vitális Milánt adni a válogatottban is” – mondta az ETO utolsó bajnokija után a 23 éves középpályás az NSO Tv-nek.

Bár a győriek tavaszi veretlenségi sorozata megszakadt a bajnok Ferencváros ellen, videónkban arról is beszél, hogy a kiválóan sikerült idény után önbizalommal telve csatlakozik a válogatotthoz. A tervei között volt-e a meghívó, amikor a télen a DAC-tól visszatért az ETO-hoz? Többek között erre a kérdésre is válaszolt, ahogy azt is elmondta, mit tett, amikor olvasta Priskin Tamás róla tett nyilatkozatát a Nemzeti Sportban.