Női Magyar Kupa-döntő: sorozatban tizedszer nyerhet a rekorder edző

Nem mindennapi bravúrra készül az ETO női labdarúgócsapata a Magyar Kupában: a győri zöld-fehérek csütörtök este egymás után negyedszer hódítanák el a trófeát. Ez a mutatvány eddig csak a Ferencvárosnak sikerült, a fővárosiak 2015 és 2021 között hatszor nyerték meg a sorozatot − 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem hirdettek győztest −, s a Fradit mindannyiszor a jelenleg az ETO-t vezető Dörnyei Balázs irányította. A kisalföldi együttes 2022-ben a Haladás Viktóriát verte 1−0-ra, majd a Puskás Akadémiát győzte le 4−1-re, tavaly pedig 1−1-es rendes játékidő után mostani ellenfelét, az MTK-t múlta felül tizenegyesekkel.

„A kupadöntő egymeccses párharc, más a lélektana és más a körítése, mint egy bajnokinak. Egy évben egy ilyen esemény van, a játékosokban mindig megvan a motiváció arra, hogy kivágják a rezet. Az eredmények is mutatják, hogy a kupadöntőben rengetegféle forgatókönyv, variáció redukálódik kilencven percre, talán ezért egy kicsit nehezebb is készülni rá. A női Magyar Kupában nincsen hosszabbítás, egyből jönnek a tizenegyesek, a tavalyi évben erre is volt példa. Ugyanakkor jelentős különbség aligha lesz az egymás ellen eddig lejátszott bajnokikhoz képest, hiszen mind a két csapatnak van egy viszonylag stabil alapjátéka. Egy-két apróság persze változhat, hiszen mindkét fél szeretné meglepni a másikat, de grandiózus változtatásokra nem kell számítani. Egy biztos: ilyenkor minden hiba, illetve minden extra teljesítmény duplán számít – mondta Dörnyei Balázs az ETO honlapjának. – Nekem ez zsinórban a tizenegyedik kupadöntőm, ebből csak az elsőt vesztettük el. Azóta nyertünk hatot a Fradival, hármat az ETO-val, remélem, nem most szakad meg ez a sorozat.”

Míg az ETO még a bajnoki címért is versenyben van, az MTK a Simple Ligában kiszállt az első helyért folytatott csatározásból, így a négyszeres győztes kék-fehérek minden idegszálukkal a kupafináléra koncentrálhatnak, ahol a bajnokságban elszenvedett két vereségért, valamint a tavaly szétlövésben elbukott döntőért is revansot vehetnének.

​„Örömteli, hogy tavalyhoz hasonlóan ismét sikerült bejutnunk a Simple Női Kupa fináléjába. Mivel a bajnokságban már nem tudjuk elérni a kitűzött célunkat, a döntőt, ebben a sorozatban szeretnénk maradandót alkotni – jelentette ki az MTK mestere, Makrai László. − Jól ismerjük az ellenfelünket, a legutóbbi döntőben is vele találkoztunk, akkor sajnos szoros csatában vereséget szenvedtünk, idén szeretnénk visszavágni és magasba emelni a trófeát. Egy mérkőzésen kell megmutatnunk, hogy le tudjuk győzni az ETO FC Győrt, nem szabad azzal foglalkozunk, hogy mi történt a bajnokságban rendezett két összecsapáson. Ellenfelünk a legutóbbi három kiírást megnyerte, komoly rutinja van abban, hogyan kell egy döntőt lejátszani, de a múlt évi tapasztalatokból már mi is tudunk építkezni, ami, bízom benne, a hasznunkra fog válni. A csapaton belül mindenki átérzi a mérkőzés fontosságát, csúszni-mászni fogunk, és mindent megteszünk, hogy az Új Hidegkuti Nándor Stadionban ezúttal mi ünnepelhessünk kupagyőzelmet a kilátogató szurkolóinkkal.”

NŐI MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

Április 24., csütörtök

20.00: ETO FC Győr–MTK Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)