Nem egyértelmű az a FIFA-szabály, amelyik miatt megóvták a DVSC és a Barca győzelmét

Nagy port kavart itthon és külföldön is az az idén életbe lépő FIFA-szabály, amely alapján múlt héten az Osasuna megóvta a Barcelona ellen 3–0-ra elveszített bajnoki meccsét és hétfőn a Kecskemét is óvást nyújtott be a DVSC elleni, 3–1-es vesztes mérkőzés után. Kikerestük a vonatkozó szabályt, amely azonban nem ad egyértelmű választ minden felvetődő kérdésre...

Mint ismeretes, az Osasuna Inigo Martínez jogosulatlan játékára hivatkozva óvta meg a Barcelona ellen múlt héten 3–0-ra elveszített meccset, míg a Kecskemét a DVSC elleni mérkőzésén Vajda Botond játékát tartja jogosulatlannak és nyújtott be óvást az MLSZ-nek a pénteki, 3–1-re elbukott NB I-es meccs után. Inigo Martínez annak ellenére játszott, hogy a spanyol válogatott hollandok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseire el sem utazott sérülés miatt. Vajda Botond az U21-es válogatott meccseiről maradt le ugyancsak sérülés miatt, a Kecskemét ellen mégis kezdő volt, végigjátszotta a bajnokit, sőt gólt is szerzett. A két eset között különbség, hogy Martínez el sem utazott a válogatotthoz a sérülésére hivatkozva. Vajda azonban elutazott Telkibe, a válogatott orvosai megvizsgálták, és az ultrahangos vizsgálatok után úgy ítélték meg, hogy terhelés hatására súlyosbodhat a sérülés, ezért Szélesi Zoltán szövetségi edző tájékoztatta a DVSC-t, hogy eltekint a védő szereplésétől. Az óvást benyújtó klubok arra a januártól hatályos FIFA-szabályra hivatkoznak, amely kimondja, hogy azok a játékosok, akik sérülésre vagy betegségre hivatkozva a meghívójuk ellenére nem szerepelnek a válogatottban, a válogatott aktuális mérkőzésétől számított öt napon belül a klubjukban sem léphetnek pályára. Ellenkező esetben jogosulatlan a játékuk. Csakhogy… A FIFA vonatkozó szabályzatának 64. oldalon szereplő 5. és 6. pontja így fogalmaz a sérülés vagy betegség esetén hiányzó futballisták játékának korlátozása kapcsán: „A játék korlátozása. Akit egy szövetség valamely válogatottjába meghívott, ha az érintett szövetség másként nem állapodik meg, onnantól számítva nem jogosult a játékra klubjában sem abban az időszakban, amikor szerepelnie kellett volna a válogatottban, illetve további öt napig. A rendelkezés megsértése fegyelmi intézkedést von maga után.” Arra azonban nem tér ki a szabály, hogy mit is ért pontosan azalatt, hogy „ha az érintett szövetség másként nem állapodik meg”. Kinek kell megállapodnia és milyen formában ahhoz, hogy a játékjog korlátozása ne lépjen életbe? A szövetség képviselőinek és az adott klubnak? Esetleg a játékosnak kell megegyeznie a szövetséggel, hogy tekintsenek el a meghívótól? Vagy esetleg önmagában már a szövetség orvosainak szakvéleménye is elegendő lehet (arról, hogy adott játékos valóban sérült volt a válogatott meccsek idején)? Milyen formában kell megállapodni? Elegendő egy e-mail vagy akár telefonhívás is, hogy adott szövetség eltekint a sérült játékos szerepeltetésétől? Vagy külön engedélyt kell kiállítani ahhoz, hogy a sérülés és a válogatottól való távolmaradása ellenére klubja következő meccsén pályára léphessen? Ezekre a kérdésekre a fifa.com-on bárki számára elérhető szabályzat nem ad egyértelmű választ, viszont az óvást elbíráló fegyelmi testületeknek választ kell rá adnia… Arról egyelőre nincs hír, mikor születhet döntés a két óvási ügyben. Az óvási ügyekben hivatkozott FIFA-szabály (Forrás: fifa.com/Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players-January-2025-edition.pdf)