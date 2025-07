Gundel-Takács büntetőt védett, majd hatalmasat hibázott, Bárány duplázott – ikszelt a ZTE a Lokival

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

ZALAEGERSZEGI TE FC–DEBRECENI VSC ­­­3–3 (1–1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2844 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Dénes (23.), Joao Victor (45+6.), Skribek (71.), ill. Dzsudzsák (44.), Bárány (67., 89.)

Kiállítva: Nuno Campos (a ZTE vezetőedzője, 90+1.)

AZ NB I NYITÓ FORDULÓJÁNAK egyik legjobban várt mérkőzését rendezték Zalaegerszegen. A ZTE FC a DVSC-t fogadta, s mindkét együttesnél jelentős változások történtek, Zalaegerszegre és Debrecenbe is új szakvezető érkezett, a kék-fehéreket a portugál Nuno Campos, a piros-fehéreket a spanyol Sergio Navarro készítette fel az új idényre. A hazaiaknál és a vendégeknél is több új futballista készülődött, a ZTE-nél ketten kerültek be a kezdőbe, míg a Debrecennél három új játékos volt ott a gyepen.

Egy perc sem telt el a mérkőzésből, és a Zalaegerszeg előtt két hatalmas lehetőség is adódott a gólszerzésre, ám sem Kiss Bence, sem Skribek Alen nem találta el a kaput. Nem kezdődött jól a ZTE számára az új idény, tíz perc alatt két játékosát is ápolni kellett, előbb Szuhodovszki Soma rúgta fejbe csúnyán Kiss Bencét, majd Nyíri Vince maradt lent a gyepen – utóbbi nem is tudta folytatni. Bakti Balázs állt be a helyére, Szendrei Norbert így a középpályáról visszahúzódott a jobbhátvédposztra. A cserét követően 4–4–2-re váltott a ZTE FC, Yohan Croizet mellé Skribek Alen lépett fel, aki a jobb szélen futballozó Dénes Vilmossal remekül megértette magát.