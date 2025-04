Keane: Az első félidőt uraltuk, a második szörnyű volt

ZALAEGERSZEGI TE FC–KECSKEMÉTI TE

MIHALECZ István, a ZTE vezetőedzője

– Döntetlennel tért vissza Zalaegerszegre: gyanítom, nem elégedett…

– Ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést meg tudjunk nyerni, az kellett volna, hogy az első félidőben is úgy teljesítsünk, mint a másodikban. Az elsőben túlpörögtünk, nem volt elég jó a játékunk, igaz, a másodikkal sem voltam maradéktalanul elégedett. Pozitívum, hogy a szünet után ki tudunk dolgozni három-négy gólhelyzetet, s valószínűleg ezzel a döntetlennel kiejtettük a Kecskemétet, ám mi még nem maradtunk bent. Bakti Balázs képességeit az elmúlt napokban nem mértem fel jól – remek futballista, az ő beállásával feljavult a játékunk. Ha a következő meccseken kiegyensúlyozottabbak leszünk, elérjük a célunkat.

– Néhány napja vette át a csapat irányítását: mennyit lehetett ennyi idő alatt hozzátenni a saját elképzeléseiből?

– Többet szerettem volna megvalósítani. A fordulás után főleg a középpályán javultunk fel, a szerzett labdával gyors ellentámadásokat tudtunk indítani. Az átmenetekre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Nem vagyok csalódott, mert voltak pozitívumok.

– Hogyan látja a bennmaradásért zajló harcot?

– Ha matematikailag nézzük, a Nyíregyháza, a Debrecen, a Fehérvár és a ZTE közül az egyik kiesik, azaz hetvenöt százalék esélyünk van a bennmaradásra. Egyre több sérült tér vissza, a sorsolásunk jó, úgyhogy bizakodom.

GERA Zoltán, a Kecskeméti TE vezetőedzője

– Egy ponttal távoztak a ZTE Arénából.

– Az első félidőben jól játszottunk, akadtak gólszerzési lehetőségeink, a fordulás után viszont a ZTE feljavult és jobb volt, nem tudtuk megtartani a labdát. Kersák Roland nagyszerű teljesítményt nyújtott, de az ellenfél kapusának is akadtak védései. Az utolsó pillanatokban megnyerhettük volna a meccset, sajnos nem volt szerencsénk, mint ahogyan az elmúlt időszakban sem.

– Mennyit érhet ez a döntetlen? Négy forduló van még hátra, s hét pont a hátrány a bennmaradást jelentő hely mögött.

– Keveset, győzni szerettünk volna. De tudni kell, hogy a ZTE is az élvonalban maradásért küzd, alapvetően nem tragédia az egy pont Zalaegerszegen. Ellenfelünk ránk erőltette az akaratát, támadókat cseréltem be, azonban ez sem működött. Győzelemre lett volna szükségünk, ám az egy pont is pont. Nem adjuk fel, küzdünk, amíg van esélyünk, a játékosok mindent megtesznek. Már a következő mérkőzéssel foglalkozunk, három pontot kell szereznünk a Nyíregyháza ellen, utána ráérünk számolgatni.

– Szoboszlai Dominik megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal: mit szól hozzá?

– Ez neki és a magyar labdarúgásnak is hatalmas siker, örülök, hogy magyar futballista megnyerte a világ legerősebb bajnokságát. Ráadásul a Liverpool alapembereként érte el ezt, gólokkal és gólpasszokkal járult hozzá. Gratulálok neki.