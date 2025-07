Robbie Keane: A BL-ben senki sem mehet biztosra!

Eljött ez a nap is! A Ferencváros játékosainak a hétfő reggel nem az elmúlt hetek szokásos programja szerint alakult, a hét első napján a csapat ugyanis útra kelt Örményországba. A magyar bajnok idei nemzetközi kupakalandja a Jereván szomszédságában fekvő Abovjan városában veszi kezdetét, a zöld-fehérek a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében, helyi idő szerint 20 – magyar idő szerint 18 – órától az örmény bajnok Noa vendégei lesznek.

Robbie Keane vezetőedző az utazókereten egy helyen változtatott az indulás előtt, Daniel Arzanit Gruber Zsombor váltotta. A futballisták hétfő reggel a Népligetben találkoztak, a közös reggelit és edzést követően a Liszt Ferenc repülőtérről indultak Jerevánba. A landolást követően a játékosok a szállodában lazíthattak, a helyi stadionban Robbie Keane vezetőedző este mondta el az első párharc előtti érzéseit.

„Optimistán várhatjuk a párharcot, hiszen a nyári felkészülés remekül sikerült, keményen dolgoztunk, és a keretet is kellően meg tudtuk erősíteni – mondta a keddi mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Robbie Keane. – Reméljük, ennek meglesz az eredménye. A nyáron érkezők is hamar beilleszkedtek a csapatba, ezen a téren sincsenek gondjaink. Mondják, hogy milyen meleg várható a mérkőzés időpontjában, erre azt felelem, nemcsak nekünk, az ellenfélnek is ugyanolyan időjárási viszonyokkal kell megküzdenie… A landolásunkat követően némileg szeles volt az idő, reméljük, a mérkőzés idejére alábbhagy. A hőség annyiban befolyásolhatja a találkozót, hogy a futballisták talán hamarabb fáradnak el. Erre is készülnünk kell!”

A trénert az örmény újságírók a játékosmúltjáról is faggatták, feltették a kérdést neki, emlékszik-e a több mint egy évtizeddel ezelőtti válogatott összecsapásra, amikor Örményország ellen az ír válogatott támadójaként lépett pályára. A Ferencváros vezetőedzője elnézést kért, mondván, sajnos hirtelenjében nem tudja felidézni azt a mérkőzést, mégiscsak 146-szor húzta magára Írország válogatottjának mezét, fura is lenne, ha minden összecsapásra emlékezne.