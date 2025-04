Az FTC legyőzte az MTK-t és őrzi hárompontos előnyét a tabella élén

Horváth Dávid vezetőedzőt az ág is húzta: nem elég, hogy sérülés miatt nem számíthatott Ilia Beriasvili, Hej Viktor, Stieber Zoltán, Bobál Dávid, Gruber Zsombor és a betegséggel küszködő Varju Benedek játékára, a 27. percben kényszerű cserét kellett végrehajtania, egyik legjobbját, Molnár Rajmundot Róbert Polievka váltotta. Nem csupán ezért főhetett azonban a feje, bosszúságra adhatott okot az is, hogy a játékrész végén ismét gólt kapott csapata, ezúttal távoli szabadrúgást nem tudott hatástalanítani, a kirobbanó formában lévő Alekszandar Pesics szerezte meg idénybeli tizedik gólját. Úgy fest, a ferencvárosiak egyik legfőbb fegyverévé váltak a beadások, áprilisban ugyanis hét fejes gólt szereztek. Hazai szempontból a félidő egyetlen pozitívuma Demjén Patrik 45. percben bemutatott védése volt, a szétnyíló sorfal (Róbert Polievka vajon mire gondolt...?) ellenére kiütötte Eldar Civic jobb sarokba tartó labdáját.

A fordulás után Júlio Romao került helyzetbe, majd az MTK mutatott életjelet, Molnár Ádin előretörése után Dibusz Dénesnek kellett védenie. Kisvártatva majdnem öngólt szerzett a Ferencváros – hogy máshogy, fejjel –, ám a gólvonal elől Alekszandar Pesics mentett. Felbátorodott a házigazda, amit többek között az is jelzett, hogy Marin Jurina mintegy 45 méterről próbálta átemelni Dibusz Dénest, sikertelenül. A boszniai csatár azonban nem hagyta annyiban, az 58. percben ziccerben lépett ki és szépített. Ezután Robbie Keane hármat cserélt, amire nem csak azért volt szükség, hogy az egyébként bő keretből többen játéklehetőséget kapjanak, hanem azért is, mert visszaesett csapata teljesítménye. Hiába azonban a változtatások, a kék-fehérek a vendégek asszisztálásával faragtak a hátrányukból, Róbert Polievka villant meg. A szlovák csatár a 74. percben is helyzetbe került, ám nem találta el jól a labdát. A hajrában a belső védőt játszó Kata Mihály helyére Németh Krisztián állt be, jelezve a hazaiak szándékát, de az erőfeszítéseket nem koronázta egyenlítés, a 91. percben ugyanis Németh Krisztián hatalmas helyzeténél Dibusz Dénes parádésan védett, így a Ferencváros a szerdai után a vasárnapi örökrangadót is megnyerte. A zöld-fehérek ezzel visszaelőzték a Puskás Akadémiát a tabellán, és hárompontos előnnyel, éllovasként várhatják a két csapat soros bajnokiját, míg az MTK-nak egyre kevesebb esélye van arra, hogy odaérjen a negyedik helyre, ami az idény végén minden bizonnyal nemzetközi kupaindulást ér majd.