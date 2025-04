NB I: ZTE–Kecskemét

NB I

29. FORDULÓ

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 16-szor találkozott egymással az NB I-ben a kiesés ellen küzdő két együttes, a párharc örökmérlege kecskeméti fölényt mutat: 5 zalai győzelem, 3 döntetlen, 8 lila-fehér siker.

♦ A legutóbbi 5 mérkőzésüket mindig az éppen aktuális házigazda nyerte, 3-szor a KTE, 2-szer a ZTE. Februárban a találkozó utolsó negyedét emberhátrányban lejátszó Kecskemét a VAR által a ráadásban megítélt tizenegyessel győzött 1–0-ra.

♦ Amikor a ZTE volt a vendéglátó, élvonalbeli bajnokin még sosem tudott nyerni a KTE! Két döntetlen mellett 5-ször győzött a Zalaegerszeg – ebből 4-szer egy góllal, legutóbb 2–1-re.

♦ Bár a ZTE kétszer is vezetett Debrecenben, a 88. és a 96. percben kapott gólokkal 4–3-ra alulmaradt, így a Loki pontszámban beérte, sőt, több győzelmével meg is előzte. A zalai csapat összesen 17 gólt szedett be a bajnokságban a 75. perc után, ezekből 7-et a hosszabbítások alatt – mindkettő a legtöbb a mezőnyben.

♦ A kék-fehérek az előző 8 bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni, és miután a keddi Magyar Kupa elődöntőt 2–1-re elbukták Pakson, a vezetőség elköszönt Márton Gábor vezetőedzőtől. Helyére az 51 éves ifjabb Mihalecz Istvánt nevezték ki, aki 2016-tól két éven át dolgozott a klub akadémiáján, sőt, 2016 tavaszán 6 mérkőzés erejéig az első csapatot is irányította az NB II-ben. A mérlege akkor 4 győzelem, 1 iksz és 1 vereség volt. Az élvonalban még nincs vezetőedzői tapasztalata, igaz, a 2007–2008-as idényben a szerb tréner, Szlavko Petrovics segítője volt.

♦ A KTE leghátul áll a tabellán, és a 8 forduló óta tartó nyeretlenségi szériája (4 döntetlen, 4 vereség) is a leghosszabb jelenleg az élvonalban. Lemaradása a forduló előtt 7 pont a ZTE-től és a DVSC-től, ezért ha most nem nyer, már csak matematikai esélye marad a bennmaradásra.

♦ A Zalaegerszeg pontjai közel kétharmadát otthon gyűjtötte be, 29-ből 19-et. A mérlege 5–4–5, legutóbb az FTC ellen (0–2) egy 6-os hazai veretlenségi sorozata szakadt meg.

♦ A Kecskemét mindössze 6 pontot tudott összekaparni vendégként. Az előző 3 idegenbeli bajnokiját elbukta, az egyetlen házon kívüli sikerét november végén Győrben aratta (2–1).