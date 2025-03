Őszi formája visszanyerésén dolgozik Mim Gergely

Retteghetnek a paksiak, Mim Gergely a fedélzeten! A ZTE támadójának rendre kiválóan megy a futball a tolnaiak ellen, az NB I-es csapatok közül ellenük szerezte a legtöbb gólt (5), ráadásul az előző három egymás elleni bajnokijukon egyaránt betalált.

„Igen, nekem is feltűnt, hogy jól megy a Paks ellen – mondta lapunknak az egerszegiek 25 éves támadója, aki szombaton tizedszer lép pályára a paksiak ellen. – Ebben az idényben idegenben és otthon is betaláltam a kapujukba, sőt annak idején az első NB I-es gólomat is ellenük szereztem. Nem készülök különösebben ezekre a meccsekre, egyszerűen így jött össze. Még nem szereztem gólt ebben a naptári évben, éppen itt az ideje, s mikor, ha nem az egyik kedvenc ellenfelemmel szemben?! Hogy zavar-e, hogy még nem találtam be az évben? Egyáltalán nem. Persze mindig góllal vagy gólpasszal szeretném segíteni az együttest, ám első a csapat, nem az a fontos, hogy szerzek-e gólt. Keményen dolgozom azért, hogy ismét olyan formában futballozzak, mint az ősszel, bízom benne, hogy szombaton győzünk, az pedig hab lenne a tortán, ha meglenne az idei első gólom.”

Talán jól jött a válogatott szünet a Zalaegerszegnek, az előző négy bajnokiján ugyanis nem tudott győzni, kikapott az ETO-tól (0–2), döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartacusszal (0–0) és az MTK Budapesttel (1–1), legutóbb pedig Felcsúton előnyről szenvedett vereséget a Puskás Akadémiától (1–2).

„Mindegyik mérkőzésen megvolt az esélyünk a győzelemre, főleg az utóbbi háromnál. Ezeken több lehetőségünk is volt arra, hogy a szünetben akár több góllal vezessünk, sajnos nem sikerült, ahogyan a győzelem sem. Ám itt a lehetőség a javításra, az a célunk, hogy szombaton mi szerezzük az első gólt, és ne az legyen az utolsó. A válogatott szünetben felfrissültünk, kipihentük magunkat, akik kisebb egészségügyi problémával bajlódtak, mind rendbe jöttek. Én is megsérültem még a Puskás Akadémia elleni bajnokin, de szerencsére már jól vagyok, ott lehetek a pályán szom­baton.”

A Paks nagyszerű formában van, ebben a naptári évben még veretlen, hét bajnokin öt győzelmet és két döntetlent számlál. Ráadásul minden ellenfelének meg­gyűlik a baja a játékstílusával, a sok fel­ívelt labdával és a beadásokkal, amelyekkel a remek felépítésű támadók rendre veszélyt teremtenek a kapu előtt.

„Tisztában vagyunk a Paks játékstílusával, figyelnünk kell a felívelésekre, a beadásokra, illetve a lecsorgó labdákra – vélhetően sok fejpárbaj lesz. A közelmúltban már többször is meg tudtuk oldani a feladatunkat a Paks ellen, ez azt jelentette, hogy sikerült hatástalanítanunk a veszélyes játékosait, valamint támadásban is eredményesek voltunk. Többször is képesek voltunk egynél több gólt szerezni ellene, most is ez a cél.”

A két csapat előző négy egymás elleni meccséből két ZTE-győzelem mellett két döntetlen született, s ezeken a mérkőzéseken átlagban több mint négy gólt láthattak a szurkolók, úgyhogy ezúttal is eseményekben gazdag összecsapásra van kilátás.

Silye Erik, a Paks védője a klub honlapjának: „Hasznosan telt az elmúlt két hét, bízom benne, hogy megmaradt a jó formánk, mindenképpen visszavágnánk a Zalaegerszegnek. Az előző négy összecsapáson nem tudtunk nyerni ellene, mindent megteszünk, hogy ezúttal ne így történjen. Veszélyes a ZTE, képzett támadói vannak és jók az ellentámadásai. A napokban betegséggel bajlódtam, de remélem, ott lehetek a meccsen.”

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Március 29., szombat

14.30: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Március 30., vasárnap

14.30: Újpest FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Kecskeméti TE–Debreceni VSC 1–3 (1–3)