Bajban a Kecskemét, a rivális Debrecen elvitte a 3 pontot a Széktói Stadionból

Hogy a két éve még bronzérmes, az előző idényt ötödikként befejező DVSC ugyancsak a vonal alatt várta a mérkőzést, kisebbfajta szenzáció, de nem az idény ismeretében. A korábban okkal dicsért, sokra tartott Szrdjan Blagojevicsnek csak két bajnoki jutott, hiába volt jó a kezdés (négy pont két idegenbeli összecsapáson), két vereség után máris megváltak tőle. Nem vagyunk benne biztosak (sőt…), hogy a klub irányítói jó döntést hoztak, főleg azért, mert a távozása óta már a harmadik szakember ül a kispadon, és csak az átmenetileg kinevezett helyi ikon, Dombi Tibor hozta azt, amit reméltek tőle – beugróként három meccsen öt pontot. A korábban a Ferencvárosnál remek eredményeket elérő Máté Csaba irányításával mind az öt bajnokiját elveszítette a Loki, majd érkezett Nestor El Maestro, viszont a lejtmenetet egyelőre ő sem tudta megállítani. Pedig az ősszel a vezetésével parádés meccsen a Ferencvárost is legyőzte 5–4-re a DVSC, pontosabban csak a Fradit győzte le, azon kívül négy meccsen csak egy pontot sikerült szereznie. Amikor a tavasszal két győzelemmel kezdett az együttes, Debrecenben kezdtek fellélegezni, hiszen sikerült elkerülni a kiesőzónából, ám azóta a megszerezhető 15 pontból csak egy került a zsákba, így most már sorozatos bravúrokra van szükség a megkapaszkodáshoz.

Mindkét oldalon joggal érezhették, ez az a meccs, amelynek megnyerése jó eséllyel elengedhetetlen az NB I-es tagság meghosszabbításához. Hazai oldalon abba is lehetett kapaszkodni, hogy Gera Zoltán vezetőedző a nyár óta sérült Banó-Szabó Bencén kívül mindenkire számíthatott, a vendégeknél Nestor El Maestro annak ellenére nem volt ilyen helyzetben, hogy több, korábban kisebb sérüléssel bajlódó játékosa is vállalni tudta a játékot. Érvágást jelentett ugyanis, hogy a tavaszra kölcsönvett, a rossz szereplés ellenére a kapuban remek teljesítményt nyújtó Hegyi Krisztián a válogatott edzőtáborában súlyosan megsérült, már túl van a combműtéten, és ebben a bajnoki évben nem bevethető, illetve tetézte a gondokat, hogy Megyeri Balázs is sérüléssel küszködött az elmúlt napokban. Szinte az utolsó pillanatig kérdéses volt, bevethető-e, vagy Pálfi Donát az első NB I-es meccsén állhat a kapuba: nos, az egyszeres válogatott Megyeri a kispadon foglalt helyet, a tavaly nyáron a Haladástól szerződtetett Pálfi Donát pedig ezen az óriási tétre menő meccsen mutatkozhatott be az első osztályban.

Fontos három pontot szerzett a Loki (Fotó: Török Attila)

ÉS AKKOR A MÉRKŐZÉSRŐL!

Győzni most kell! – hirdette a hazai B-közép kifeszített molinója, ám ez nem tűnt egyszerű feladatnak, hiszen a KTE nem mostanában tartotta legutóbb otthon a pontokat a DVSC ellen: 2011. március 4-én 3–0-ra verte meg riválisát, azóta viszont négy döntetlen mellett háromszor is kikapott tőle. Hamar bebizonyosodott, a házigazda ezúttal sem hozza le kapott gól nélkül a találkozót. Vágó Levente eladta a labdát a saját térfelén, Szécsi Márk betört a büntetőterületen belülre, és lövését Varga Bence nem tudta hárítani. A gól érezhetően megfogta a Kecskemét játékosait, kisvártatva Vajda Botond felismerte, a szakadó esőtől csúszós pályán bátran lehet távolról próbálkozni, és máris 0–2 volt az állás. Pászka Lóránd tett róla, hogy izgalmas legyen a folytatás, hatalmas góllal faragott a hátrányból, utána viszont Zeke Máriónak blokkolnia kellett Szécsi Márk közeli lövésénél, hogy ne álljon vissza a kétgólos vendégvezetés. Brandon Domingues nagy helyzetben nem találta el a kaput a 44. percben, a Loki mégis megduplázta előnyét, miután Bárány Donát lövését Varga Bence csak kiütni tudta, Krisztijan Malinov pedig közelről nem hibázott.

Nem volt meglepő, hogy a folytatásra a hazaiaknál érkezett Lukács Dániel, Driton Camaj és Májer Milán is, az ő pályára lépésük egyértelműen a támadójátékot volt hivatva erősíteni. Nem is kezdett rosszul a KTE, Lukács Dániel kevéssel késett le a kapu torkában a bal oldali beadásnál a labdáról, utána viszont Bárány Donát választott rossz megoldást nagy helyzetben Krisztijan Malinov kiugratása után. Jobb oldali támadás végén Driton Camaj perdített kevéssel a jobb alsó sarok mellé, majd a montenegrói támadó távoli lövése ígért gólt, ám centimétereket tévedett. Zsótér Donát átlövésénél elkerülte a kaput a labda, s hiába kapart a KTE, maradt az 1−3.

Nem lehet kijelenteni, hogy a Kecskemét bennmaradási álmai a vereséggel szertefoszlottak, ám helyzete egyre nehezebb, a Loki ugyanakkor a riválisa otthonában szerzett három ponttal tett egy lépést célja felé.

„Örülök a gólnak, de a legfontosabb a győzelem. Terveztünk a távoli lövésekkel, szerencsére hatékonyak voltak. A szünet előtt megszerzett harmadik gólunk után a fordulást követően tartanunk kellett az eredményt. Nagyot léptünk előre, de dolgoznunk kell tovább” – fogalmazott Szécsi Márk, a DVSC játékosa az M4 Sportnak. „Nem ilyen kezdésre készültünk, bár vissza tudtunk kapaszkodni, ilyen buta gólokat nem szabad kapnunk. Számunkra minden meccs élet-halál kérdése, sokkal többet kell nyújtanunk. A gólom? Nem vigasztal. A szünetben megbeszéltük, hogy ne essünk szét, a folytatásban voltak is jó lövéseink, de hiányzott az átütőerő. Sokkal több kell mindenkitől, van még hátra néhány forduló, mindent megteszünk a bennmaradásért” – mondta Pászka Lóránd, a KTE játékosa a közszolgálati sportcsatornának. pászka lóránd: van még hátra néhány forduló

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!