Örülhet a Puskás AFC, emberhátrányban döntetlent játszott a Ferencváros a Diósgyőr vendégeként

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 1–1 (1–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 10 344 néző. Vezette: Bogár Gergő

Gólszerző: Pozeg Vancas (40.), ill. Varga B. (32. – 11-esből)

Kiállítva: Civic (24., FTC)

MINDIG ÜNNEP A DVTK–FTC mérkőzés, hiszen az ország három legnagyobb szurkolótáborát maga mögött tudó csapatok közül kettő találkozik egymással. Persze még rangosabb lenne ez a párosítás, ha a Diósgyőr az őszi formájában futballozna, hiszen akkor dobogós csapatok csaphattak volna össze, ám a harmadik helyen telelő miskolci együttes a tavaszi rajtnál igencsak beragadt, 2025-ben az eddigi hét bajnokiján mindössze öt pontot gyűjtött, és a középmezőnybe csúszott vissza. Ez azonban nem szegte kedvét a miskolci szurkolóknak, akik a rekordbajnok fővárosi vendég ellen megtöltötték a stadiont, „technikai telt házat” lehetett hirdetni, csak a két szurkolótábort biztonsági okokból elválasztó szektorok maradtak üresen. Sőt, információnk szerint ezúttal az összes VIP-jegyet is értékesítette a klub. Elképesztő futballhangulatot varázsoltak az ultrák, a körítésben jófajta Bundesliga-meccsen érezhette magát az ember. A hangulatot csak fokozta, amikor a mérkőzés előtt a közönséggel megünnepeltették a Diósgyőr női kosárlabdacsapatát, amely idén ötödször nyerte meg a Magyar Kupát.

Bátrat húzott az összeállítással Valdas Dambrauskas, a hazaiak vezetőedzője, aki a sérüléssel küzdő Gera Dániel helyére a jobbhátvéd posztjára a 17 esztendős Szakos Bencét nevezte, aki korábban egy percet játszott már csereként, most viszont bizalmat kapott kezdőként is. Édesapja, Szakos Csaba szintén futballozott korábban a Diósgyőrben, nagy munkabírású, sokat futó játékos volt, érdekes módon ugyanúgy jobbhátvédet játszott, mint a fia. A novemberben a Fradi ellen hatalmas gólt szerző Bényei Ágostont azonban hiányolhatták a hazai drukkerek, ő eltiltás miatt ezúttal nem léphetett pályára.

A DVTK-nál 4–1–4–1-es taktikai felállást választottak erre a mérkőzésre, a védelem előtt helyezkedő Alexander Vallejóra várt nehéz feladat, összekötő kapocsnak lenni a csapatrészek között. Robbie Keane, a Fradi ír mestere a három belső védős megoldásra esküdött, amelyben Cebrails Makreckis és Eldar Civic volt a két szélső futó, akik szükség esetén visszazártak, kisegíteni a védelmet. Hiába kezdett két csatárral a vendégcsapat, a brazil Matheus Saldanha a kispadon maradt, Varga Barnabás ékpárja Alekszandar Pesics volt.

Kiegyenlített játékot hozott az első negyedóra, a mérkőzés első kaput eltaláló lövésére kereken 20 percet kellett várni, amikor Alekszandar Pesics vette célba ballal a kapu bal oldalát 15 méterről, de Artem Odincov vetődve védeni tudott. A hazaiaknak nagy helyzetük ekkor még nem alakult ki, de a címvédő védelméről nem festett jó képet, amikor ugyanarra a labdára startolt rá Raul Gustavo és Eldar Civic, a két csapattárs egymást borította fel, majd utóbbi a földön fekve egy sárga lapért cserébe kézzel beleütött a labdába, hogy a komikus jelenet után megakassza a Diósgyőr támadását. Ez még csak vicces volt, jelentősége viszont néhány perccel később lett, amikor Eldar Civic buta szabálytalanság miatt a második sárga lapját is megkapta...

Az emberhátrány miatt Robbie Keane hamar cserére szánta el magát, ám még mielőtt beállhatott volna Adama Traoré, váratlanul tizenegyeshez jutott az FTC! Alexandar Vallejo a tizenhatoson belül hátulról meglökte kicsit Varga Barnabást, és mintha egy ütő mozdulatot is tett volna. A büntetőt a magyar válogatott középcsatára magabiztosan értékesítette. Ekkor jöhetett a csere, ami csöppet sem volt Alakszandar Pesics ínyére (aki már a tizenegyest is szívesen rúgta volna, de a magyar gólkirály kivette a kezéből a labdát), s igencsak feldúltan indult az öltözőbe...

A következő percben pedig kimaradt egy hihetetlen hazai helyzet: Elton Acolatse jobbról középre tett labdája tökéletes volt az őrizet nélkül érkező Rudi Pozeg Vancasnak, ám a szlovén játékos három méterről ballal leadott lövését a remek érzékkel elvetődő Dibusz Dénes kiütötte. Ám ami késett, nem múlott: a DVTK szlovén játékosa javított, a góljával egyenlített a Diósgyőr a 40. percben, a szélsőnek szerencséje is volt, mert Naby Keitáról épp elé pattant a labda, de szép mozdulattal lőtt öt méterről a kapu bal oldalába.

A szünet után folytatta a rohamokat a házigazda, megpróbálta mielőbb kihasználni, hogy emberelőnyben van. Az 51. percben jobb oldali szöglet után kétszer is betalálhatott volna, de egyszer sem sikerült. Nem sokkal később a másik oldalon az egész meccsen remekül mozgó Tóth Alex is gólt szerezhetett volna, ha kicsit hosszabb a lába. Szemet gyönyörködtetett az 58. perc jelenetsora is, amelyben Cebrails Makreckis „meghúzta a jobb szélt”, állva hagyta Sinisa Sanicanint, végül szögletet kiharcolva. Két perccel később már a Fradi kapuja előtt alakult volna ki ziccer, ha Elton Acolatse pontosabban ívelte volna át a labdát jobbról a túloldalra. Lüktető volt a játék, nagy a tempó, gyorsak az átmenetek, nyílt sisakkal játszottak a csapatok, a feszültség is kézzel tapintható volt, kemény belemenésekben sem volt hiány – méltó volt nevéhez a rangadó! Nem igazán érződött, hogy eggyel kevesebben vannak a ferencvárosiak, Tóth Alex két ember helyett is futott.

A félidő második felére azért már kezdett kiütközni a vendégek fáradtsága, egyre inkább az ő térfelükön zajlott a játék. Még ha azt túlzás is lenne állítani, hogy a Diósgyőr beszorította őket. A nagy kérdés az volt: emberelőnye tudatában a borsodi együttes képes lesz-e mozgósítani annyi extra energiát, hogy ne „csupán” pontot szerezzen, hanem élve a lehetőséggel, meg is verje a legutóbbi hat bajnokság győztesét... Nehezen tudott a Fradi védelme mögé kerülni a piros-fehér együttes, így jobbára Elton Acolatse egyéni megiramodásaiban bízott, és a beívelt labdákban, de előbbieket jól megállították a vendégvédők, a levegőt pedig uralta Dibusz Dénes.

Az utolsó bő tíz percre három friss embert is beküldött Valdas Dambrauskas, hátha az ő energiájuk döntő lesz. Igaz, a túloldalon Varga Barnabást váltó Matheus Saldanha mozdulatai is veszélyt rejtettek magukban, mindkét oldal tesztelte a védők éberségét. A végén még NB I-es újoncot is avatott a Diósgyőr a 22 éves Benkő Péter személyében.

Nem született gól a második félidőben, megosztoztak a pontokon a felek. Nehéz eldönteni, melyik csapatnak fáj ez most jobban: annak, amely a bajnok ellen nem tudott élni a mintegy 70 percnyi emberlőnyével telt ház előtt hazai pályán, vagy amelyik két fontos pontot elveszített a bajnoki címért zajló versenyfutásban. Az mindenesetre biztos: a Puskás Akadémiánál örülhetnek a végeredménynek, a felcsútiak előnye nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt négy pontra nőtt a Ferencvárossal szemben. 1–1

