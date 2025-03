Hornyák Zsolt: Erőben egyértelműen az Újpest fölé nőttünk

ÚJPEST–PUSKÁS AKADÉMIA 1–1

Bartosz GRZELAK, az Újpest vezetőedzője

– Úgy tűnt, a taktika ezen a meccsen másodlagos volt… Az akaraterővel elégedett volt?

– Ezzel a teljesítménnyel megnyerhette volna a mérkőzést a csapat, szóval csalódott vagyok. A legutóbbi találkozót követően sokan kételkedtek bennünk, de ezúttal megmutattuk, melyik az Újpest igazi arca. Többet érdemeltünk egy pontnál. Bánhatjuk, hogy elmaradt a győzelem, ám úgy érzem, egyet léptünk előre. A szurkolóink a héten több edzésünkön is kint jártak, előfordult, hogy kétszázan voltak, és ők is motiváltak bennünket. Vezetőedzők, játékosok jöhetnek-mehetnek a klubnál, a szurkolók képviselik az állandóságot.

– Továbbra sem sikerült legalább két gólt szerezni egy mérkőzésen: mit lehet tenni, hogy javuljon a támadójáték?

– Keményen dolgozunk a támadókkal, ha megszereztük volna a második gólunkat, azzal alighanem meg is nyertük volna a mérkőzést. Persze ne feledjük, a listavezető Puskás Akadémia ellen alakítottunk ki ezúttal megfelelő számú helyzetet, az önbizalom pedig majd meghozza a kreativitást is. Továbbra is próbálunk javítani a támadójátékunkon, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan megjön az áttörés.

– Néhány fiatal kikerült a keretből, Babós Levente a BVSC-ben, míg Geiger Bálint és Dékei Márk az NB III-as csapatban találta magát. Ők kijátszották magukat a keretből?

– Sok fiatal játszik a csapatban, ők is sokat léptek pályára az elmúlt időszakban. Amikor játszottak, nem azért állítottam őket a csapatba, mert fiatalok, hanem azért, mert úgy is teljesítettek, és ezúttal sem azért kerültek ki a keretből, mert fiatalabbak. Most mások előtt nyílt meg a lehetőség a bizonyításra. Az ifjú labdarúgóknak is harcolniuk kell azért, hogy pályán lehessenek. Ez segíti a fejlődésüket.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Egy pontot szereztek, de hogy érzi, reális eredmény született?

– Igazságos a döntetlen, még akkor is, ha a végén Jona­than Levi szólója gólt érdemelt volna. Erőben egyértelműen az Újpest fölé nőttünk, a hajrában a hazaiak mintha kissé elfáradtak volna. Nagy bedobást követően kaptunk gólt, ez a mai modern labdarúgásban egyértelműen rögzített szituációnak számít, de manapság már több csapat is van, amelyik kézzel jobban játszik, mint lábbal.

– Kemény összecsapás volt, nem féltette néhány kulcsjátékosát?

– Örülök neki, hogy voltak kemény ütközések. Mindkét csapat harcolt becsülettel, láthattuk, a két válogatott játékos, Nagy Zsolt és Fiola Attila is beleállt az összecsapásba, nem húzták vissza a lábukat. Az Újpest nehéz időszakon megy át, alighanem ezért is feszült neki keményebben ennek a kilencven percnek.

– Lamin Colley-t korábban többször is kritizálta, ezúttal a támadó gólt szerzett. Elégedett volt a játékával?

– Érezte ő is, hogy hiányzik a gól a játékából. A héten sokat beszélgettem vele, mi kellene, hogy gólt szerezzen. Sokat dolgozik,

végigküzdi a mérkőzéseket, a hozzáállásával eddig sem volt gond, és örülök annak, hogy végre a kapuba is betalált.

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–1 (Brodic 58., ill. Colley 54.)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3807 néző. Vezette: Káprály

