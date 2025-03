Egy ponttal távozott Újpestről a Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

23. FORDULÓ

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 1–1 (Brodic 58., ill. Colley 54.)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 3807 néző. Vezette: Káprály

A takarodó rögtön a kezdést követően felcsendült. Az újpesti kispad mögött álldogáló Újpest-szurkoló elegáns öltönyben – a közelgő nemzeti ünnepre való tekintettel kokárdával a zakóján – elővette táskájából trombitáját, és lelkesen elfújta a katonaságból jól ismert takarodóindulót, alighanem így jelezve, hogy finoman fogalmazva sem tetszett neki a csapat játéka az elmúlt hetekben. A három-négy percen át tartó trombitálás közben biztonságiak kérdően néztek egymásra, szabad-e a lelátón trombitálni, és egyáltalán hogyan került be a fújós hangszer a lelátóra. Javában zajlott már a mérkőzés, amikor a mosolygós drukkert több marcona rendező is körbevette, percekkel később az elégedetlen lila-fehér szurkoló el is tűnt a kispad mögötti lelátórészről.

Nem veszített semmit, ha nem látta az első negyvenöt percet.

A csapatok nem ugrottak egymás torkának, az Újpest a nagy nyomás alatt nyilvánvalóan nem szeretett volna csukott szemmel a kitartott késbe rohanni, és a Puskás Akadémia is láthatóan a biztonságra törekedett, kontrákból próbált veszélyt teremteni a hazaiak kapuja előtt. A múlt heti MTK-tól hazai pályán 5–1-re elveszített találkozót követően a drukkerek többsége Bartosz Grzelak vezetőedző fejét követelte, a tréner maradhatott helyén, ám úgy tűnt, ő talált néhány bűnbakot a játékosok között… A múlt szombati jókora pofon után a kezdőcsapatban helyet kapó mezőnyjátékosok felét kicserélte, Babós Levente (a két klub közötti megállapodás értelmében) egyenesen az NB II-es BVSC-ig mehetett, míg az MTK ellen csereként beküldött Geiger Bálint és Dékei Márk az Újpest NB III-as csapatában találta magát.

Az első negyvenöt perc inkább volt harcias, mint magas színvonalú. Káprály Mihály játékvezetőnek több sárga lapot is ki kellett osztania, hol egyik, hol másik fél rúgott oda durván az ellenfélnek, a lelátón üldögélő Marco Rossi szövetségi kapitány egy ízben biztosan fel is szisszenhetett, a válogatott Nagy Zsolt akkora rúgást kapott a sípcsontjára, hogy ápolni kellett, ám szerencsésen megúszta az esetet. Azt nem lehetett mondani, hogy ne küzdöttek, harcoltak volna a játékosok, komoly összecsapások voltak a középpályán, de láthatóan egyik fél sem szeretett volna kockáztatni, és feladni a biztos védekezést. Ebből aztán meglehetősen unalmas első félidő kerekedett, a labdát többet birtokolta ugyan az Újpest, ám a kaput eltaláló lövések, fejesek száma árulkodó volt: a lila-fehérek egyszer sem, míg a Puskás Akadémia is csupán egyszer találta el az ellenfél kapuját. Igaz, az Újpest részéről nem is várhattunk mindent elsöprő támadójátékot, a csapat a vasárnapit megelőző idei öt bajnokin összesen három (!) gólt szerzett.

(Fotó: Szabó Miklós)

Bartosz Grzelak vezetőedző idegesen sétálgatott az oldalvonal mellett, zsebre dugott kézzel figyelte a pályán zajló eseményeket, és ekkor még úgy tűnt, az újpesti szurkolók sem igen tudták eldönteni, biztassák továbbra is töretlenül kedvenceiket, és örüljenek annak, hogy egyenlő ellenfelei a listavezető Puskás Akadémiának, vagy a lelkesedésük lassan átcsapjon elégedetlenségbe…?! Az 54. percben aztán jött a felcsúti gól!

A vendégek jobb oldali akció végén megszerezték a vezetést, Lamin Colley kíméletlenül vágta a labdát a bal felsőbe, kérdés volt, a még nehezebb helyzetbe kerülő újpestiek összezuhannak, vagy képesek lesznek rákapcsolni, és az őket továbbra is buzdító közönség előtt felpörögnek végre. Noha a hazai tábornak lett volna oka az elégedetlenségre, nem lett volna meglepő, ha felhangzik a füttyszó a Szusza Ferenc Stadionban, ehelyett az ultrák megállás nélkül énekeltek, lengették zászlóikat a kapu mögötti szektorban.

Meglett az eredménye!

Az Újpest öt perccel később egyenlített, és ekkor úgy tűnt, lélektani előnybe került a hazai csapat, rövid idő leforgása alatt több veszélyes helyzetet is kialakítottak a felcsúti kapu előtt. Pécsi Árminnak ekkor már bravúrra is szüksége volt, hogy ne kapjon szárnyakat a hazai együttes, és nemcsak a játékosok, a drukkerek is még inkább lendületbe jöttek. Horváth Krisztofer szerezhette volna meg a vezetést, a legveszélyesebbek mégis Gergényi Bence oldalról érkező nagy bedobásai voltak, Fran Brodic gólja is ilyet követően született, és Milan Tucic emelése is oldalról érkező bedobás után tartott a léc alá.

A Puskás Akadémia ekkor már egyértelműen a gyors ellentámadásaiban bízott, a hajrára Hornyák Zsolt vezetőedző is próbált frissíteni a középpályán, és ahogy fogytak a percek, peregtek a másodpercek, úgy tűnt egyre inkább, hogy ezen a mérkőzésen marad a döntetlen. A fiatal Pécsi Márk nagy védésekkel tartotta a lelket a vendégekben, de az igazi elsöprő lendület, a gyilkos ösztön továbbra is hiányzott az újpestiekből. Mentek előre, az utolsó tíz percben is próbáltak valahogy a Puskás Akadémia kapujának közelébe férkőzni, de az igazi dinamika, sebesség nem volt meg a hazai futballistákban, a vendégek pedig jól zárták el- és le a kapujuk felé vezető utat.