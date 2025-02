Plsek a 95. percben szerzett győztes gólt Debrecenben!

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 1–2 (Vajda B. 29., ill. Nagy Zsolt 56. – 11-esből, Plsek 90+5.)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3334 néző. Vezette: Rúsz

Egyetlen statisztikai mutatóban állt egyformán a DVSC és a Puskás Akadémia a szombat esti mérkőzés előtt: mindkét együttes egyaránt harminc gólt szerzett. Hogy ennek ellenére a felcsútiak listavezetőként érkeztek a forduló előtt tizedik helyen álló Debrecen otthonába, a kapott gólok száma lehet a megfejtés: harmincnyolc állt a Loki, tizenkilenc a felcsúti együttes neve mellett. A téli szünetben éppen ezen próbált meg javítani a piros-fehérek mestere, Nestor El Maestro. Az új esztendő első két tétmeccse azt mutatta, eredményesen, hiszen a DVSC csupán egy gólt kapott a Nyíregyháza és az MTK ellen, ennek pedig hat szerzett pont lett a jutalma.

A Puskás Akadémia legutóbb a címvédő Ferencvárost győzte le hazai pályán, így élre állt a bajnokságban, ezek után pedig nem ok nélkül vártuk, hogy a Nagyerdei Stadionban is olyan elánnal lép pályára a Hornyák Zsolt edzette csapat, mint legutóbb az FTC ellen. Ehhez képest az első fél óra a debrecenieké volt, pedig a DVSC-ből hiányzott két alapember, a sérült Amos Youga és Brendon Domingues. A hazaiak többet birtokolták a labdát, a kapu előtt is veszélyesebbek voltak, s bizony a futball helyett sokszor a keménykedésé volt a főszerep, Kerezsi Zalán és Maximilian Hofmann is sárga lapot kapott. A DVSC fölénye a 29. percben érett góllá, amikor Vajda Botond kilőtte a rövid felső sarkot, miután Quentin Maceiras előzékenyen elengedte a kapu előtt keresztbe guruló labdát. A debreceni gól jelentette az ébresztőt a Puskás Akadémia labdarúgóinak, és az első félidő hajrájában már életszerűnek tűnt, hogy nagy céljai vannak a csapatnak. Az egyenlítéshez is nagyon közel állt, ám a télen a West Ham Unitedtől kölcsönvett Hegyi Krisztián kétszer is hatalmas bravúrral hárított.