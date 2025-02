NS-infó: megérkezett a DVSC svéd válogatott kiszemeltje

Vasárnap a svéd Expressen számolt be arról, hogy az IK Siriustól távozott, jelenleg szabadon igazolható, egyszeres svéd válogatott jobbhátvéd, Henrik Rönnlöf Castegren a DVSC-hez szerződik, hamarosan be is jelentheti a védő átigazolását a debreceni klub.

A Nemzeti Sport svéd forrásból úgy értesült, a védő már meg is érkezett Magyarországra, várhatóan hétfőn vagy kedden jelentheti be a DVSC az érkezését.

A korábban Svédország mellett a lengyel Lechia Gdanskban futballozó, 28 éves Castegren tavaly januárban, az észtek elleni, 2–1-re megnyert meccsen pályára lépett a svéd válogatottban is, egyébként 126 svéd élvonalbeli meccsen öt gólt és hat gólpasszt ért el a pályafutása során.

A DVSC-nek azért van szüksége jobbhátvédre, mert Kusnyír Erik sérült, a Partizan Beogradtól kölcsönkapott Arandjel Sztojkoviccsal pedig a jelek szerint nem számol a szakmai stáb, a Nyíregyháza elleni, vasárnap, 3– 1-re megnyert tavaszi szezonnyitón az eredetileg támadó Szécsi Márk szerepelt jobbhátvédként.