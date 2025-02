NB I: MTK Budapest–DVSC

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Kilencvenhat NB I-es meccset rendeztek már ebben a párharcban, és a fővárosiak fölénye jelentős: 46 MTK-győzelem, 19 döntetlen, 31 debreceni siker.



♦ A kék-fehérek 2016 augusztusától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, azóta viszont egy 5-ös győzelmi sorozatban vannak ellene. 2022 májusában a bennmaradásért harcolva – akkor is Horváth Dáviddal a kispadon – 3 góllal verték meg a már nem igazán motivált debrecenieket. Az előző kiírásban mind a 9 pontot begyűjtötték ellenük, ősszel pedig úgy nyertek 3–2-re a Nagyerdei Stadionban, hogy Varju Benedek kiállítása miatt már emberhátrányban voltak, amikor Hej Viktor a 85. percben belőtte a győztes gólt.



♦ Amikor az MTK volt a házigazda, 27-szer született hazai győzelem – 7 iksz és 11 Loki-siker mellett. Az Új Hidegkuti-stadionban az első 3 alkalommal nem tudott nyerni az MTK a DVSC ellen (1 döntetlen, 2 vereség), a legutóbbi 2 találkozón viszont már összejött neki (3–0 és 2–1).



♦ Az MTK vasárnap tartalékos felállásban is 0–0-t ért el az FTC otthonában, így az előző 5 bajnokiján 7 pontot gyűjtött össze, miközben a debreceni csapat csak 6-ot (2 siker, 3 vereség), mind a ketten a középmezőny tagjai az ötmeccses formatabellán.



♦ A Loki 2 vereséget követően fontos alsóházi meccset nyert meg a hajrában a Nyíregyháza ellen (3–1), ez a második sikere a november végén érkezett mesterével, Nestor El Maestróval. Továbbra is kieső helyen van, de már csak egy pont a hátránya a ZTE-vel szemben.



♦ A fővárosi kék-fehérek – a paksiakkal egálban – vendéglátóként a legtöbb gólt szerezték, 20-at, a mérlegük 5 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, amellyel ötödikek a hazai táblázaton.



♦ A Debrecen az egyetlen idegenbeli győzelmét még augusztus 2-án Győrben aratta (3–0), vendégként 8 találkozó óta nyeretlen (2 iksz, 6 kudarc), csak a KTE és az FTC otthonából tudott elhozni egy-egy pontot. A vendégtabellán nyolcadik.