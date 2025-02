NB I: Kecskemét–MTK

NB I

20. FORDULÓ

14.30: Kecskeméti TE–MTK Budapest 0–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Bognár Tamás.

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Amikor a KTE visszajutott az élvonalba, még kiegyenlített volt az NB I-es mérlege a kék-fehérekkel szemben, azóta viszont 1 döntetlen mellett 3-szor nyertek a fővárosiak, így a párharcban jelenleg az KTE 4 sikerével szemben az MTK 7 győzelmet tud felmutatni, az ikszek száma 5.



♦ A kecskemétiek lassan 11 éve nem tudják két vállra fektetni az MTK-t, ez ugyanis legutóbb 2014 áprilisában, idegenben sikerült nekik (3–0). Azóta 2-szer döntetlent játszottak, 4-szer pedig a fővárosiak diadalmaskodtak, akik októberben 0–1-ről fordítottak 3–1-re. Az NB I-ben akkor ült utoljára a lila-fehérek kispadján Szabó István, akit egy ezt követő edzőmeccs után menesztettek.



♦ A KTE pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, hiszen 3-szor is el tudták vinni a 3 pontot a Széktói Stadionból és 2 iksz mellett csak 2-szer távoztak vesztesen. Legutóbb, 2023 decemberében sáros pályán úgy győztek 2–1-re Bognár Istvánék, hogy a mérkőzés mindhárom gólja büntetőből esett.



♦ Bármennyire is furcsa, az utolsó helyen álló KTE az egyetlen együttes, amely tavasszal még nem kapott gólt, és ugyanakkor a leghuzamosabb ideje veretlen gárda az NB I-ben. Gera Zoltán csapata az előző 6 fordulóban 2-szer nyert és 4-szer ikszelt, múlt szombaton Nyíregyházán úgy végzett 0–0-ra, hogy a 25. perctől létszámfölényben játszott.



♦ Az MTK az egyedüli a mezőnyben, amely a tavaszi rajt óta gólképtelen (0–0 az FTC-nél, majd 0–2 otthon a Loki ellen). A klub életében legutóbb 1984-ben Palicskó Tiborral a kispadon volt példa arra, hogy az esztendő első két bajnokiján nem talált be a kapuba (0–8 a Honvéd vendégeként, majd 0–0 otthon a Péccsel).



♦ A Kecskemét a hazai pályán begyűjtött pontjai (9), a szerzett góljai (5) és a gólkülönbsége (–11) alapján is a legrosszabb az élvonalban, a mérlege 2 diadal, 3 döntetlen, 4 vereség.



♦ Amióta Gera irányítja a KTE-t, a lila-fehérek otthon csak egy gólt hoztak össze, Pálinkás Gergő ZTE ellen értékesített tizenegyese azonban 3 pontot ért.



♦ Az MTK idegenben eddig közepesen teljesített, 4-szer nyert, 4-szer vesztett, az egyetlen döntetlenjét pedig éppen legutóbb, a tavaszi nyitányon, a bajnok FTC otthonában érte el (0–0).