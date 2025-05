Magyar nagyvállalatokkal lépett partnerségre a Nemzetközi Úszószövetség

Nagyszabású szponzorációs együttműködés köttetett meg a Nemzetközi Úszószövetség (WA) és három hazai nagyvállalat, a Mol, az MVM és az OTP Bank között. A World Aquatics tavaly novemberben tette át a székhelyét Budapestre – a megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá a szövetség elnöke, Huszain al-Muszallam, valamint a szóban forgó cégek képviselői a vizes sportokat tömörítő szervezet ideiglenes, Alkotmány utcai székhelyén.

„Szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak, hogy támogatja a szervezetünket, és hogy az Úszó Nemzet Programmal segíti a gyerekek oktatását – mondta Huszain al-Muszallam. – Fontos nap a szövetség életében, amikor szorosabbra fűzi együttműködését Magyarországgal. A szervezetünk öt sportágat fed le, amivel a legnagyobb szövetség az olimpiai mozgalomban, és amelyekben összesen ötvenöt arany-, ezüst- és bronzérmet osztanak ki. A három magyar szervezet támogatásával tovább tudunk fejlődni a sportolók támogatásában nemcsak a karrierjüket, hanem a pályafutásuk utáni életüket, a továbbtanulásukat illetően is. Elnökként is lényegesnek tartom, hogy a támogatás nemcsak arról szól, hogy a sportoló felérjen a dobogóra, hanem hogy a karrierje befejeztével is elhelyezkedhessen a civil életben, legyen az jog, közgazdaság, orvoslás vagy bármely választott terület.”

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója szerint ígéretes partnerség vette kezdetét a bank és a sportvilág egyik legmeghatározóbb szövetsége között. „Kapcsolatunk a sporttal nem újdonság, együttműködünk a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, a férfi első osztályú bajnokságnak az OTP a névadója, támogatjuk a Győri Audi ETO női kézilabda- és a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát, nemzetközi szinten segítjük a szerb, a horvát és a szlovén olimpiai bizottságokat, és a Nemzetközi Cselgáncsszövetség partnerei is vagyunk. Most vízre szállunk: Magyarország eredményei megkerülhetetlenek a vizes sportokban, elég csak a többi mellett Kapás Boglárka, Hosszú Katinka vagy Risztov Éva sikereire gondolni. Azon leszünk a jövőben, hogy ne pusztán a pénzügyi szolgáltatója legyünk a Nemzetközi Úszószövetségnek, hanem tényleg közösen tegyünk az egyes sportágak fejlődéséért.”

Az MVM vezérigazgatója, Mátrai Károly úgy fogalmazott, a tradicionálisan magyar, de az elmúlt években regionálissá váló energiavállalat életében szintlépésnek számít a megállapodás, és az, hogy a hazai környezeten túl is támogassa a sportot. „Ezzel az együttműködéssel kiúszunk a nemzetközi vizekre, globális jelenlétet kapunk, miközben elkötelezettek vagyunk a minél jobb teljesítményre ösztönzés mellett. A sportolók támogatása nemcsak társadalmi felelősségvállalás, hanem értékválasztás is.”

Bacsa György, a Mol ügyvezető igazgatója pedig kiemelte, egy olyan sikertörténet továbbfűzéséhez járulnak hozzá, amely Hajós Alfréd majdnem 130 évvel ezelőtt, úszásban szerzett olimpiai aranyérmeivel kezdődött. „A teljesítmény, az egyesületek, a mesterek ösztönzése a tudatos és kitartó edzésmunkára, ambícióra, célokra, elsősorban értéket teremt, aminek támogatása ténylegesen társadalmi felelősségvállalást jelent, és amely törekvések mögé büszkén állunk.”