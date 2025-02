NB I: Fehérvár–Ferencváros

NB I

21. FORDULÓ

Fehérvár FC–Ferencvárosi TC 1–3

Székesfehérvár, Sóstói Stadion. 4229 néző. Vezette: Káprály Mihály.

Gólszerző: Szabó B. (56.), ill. Abu Fani (2.), Makreckis (7.), Ben Romdan (85.)

Kiállítva: Szerafimov (Fehérvár, 73.)

A TALÁLKOZÓ ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÉT IDE KATTINTVA LEHET NYOMON KÖVETNI.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 115. találkozójuk jön a legfelső osztályban, a párharcban az utóbbi években a zöld-fehérek domináltak, így az örökmérlegben is lényegesen jobban állnak: 28 Vidi-siker, 31 döntetlen, 55 FTC-győzelem.



♦ Az előző 13 találkozójukból 9-et nyertek meg a ferencvárosiak, 3-szor ikszeltek, és csupán egyszer – 2023 novemberében a Groupama Arénában – bizonyultak jobbnak a fehérváriak. Akkor Szabó Levente fejes gólja döntött (1–0). 2024-ben mindkétszer 2–0-s Fradi-siker született, az őszi odavágón Saldanha és Kady góljával úgy, hogy a zöld-fehérek Tosin Kehinde kiállítása miatt csaknem fél órát emberhátrányban voltak.



♦ Az FTC még a fehérváriak pályaválasztása mellett megrendezett bajnokikat tekintve is eredményesebb, hiszen 23-szor nyert, 21-szer ikszelt és csak 15-ször kapott ki a piros-kékektől. A Vidi otthon legutóbb lassan 5 éve, 2020 júniusában, Juhász Roland búcsúmérkőzésén tudta legyőzni a Ferencvárost (1–0), amely akkor már biztos aranyérmesként lépett pályára.

♦ Az előző 2 bajnokiját szerzett gól nélkül vesztette el a Fehérvár (0–2 Pakson, majd 0–1 otthon az ETO ellen), az egyetlen tavaszi győzelmét még a nyitányon aratta, viszont akkor éppen a listavezető Puskás Akadémiát verte meg 1–0-ra.



♦ A címvédő Ferencváros a plzeni 0–3-mal elbúcsúzott az Európa-ligától, az NB I-ben pedig tavasszal 4 mérkőzés óta nyeretlen, ráadásul úgy, hogy 2 döntetlen után az előző 2 bajnoki mérkőzését szerzett gól nélkül vesztette el (0–1 Felcsúton, majd 0–2 otthon a Paks ellen). Két egymást követő, 0-ra elbukott bajnokira előzőleg 2012 április-májusában, Détári Lajossal a kispadon volt példa a zöld-fehéreknél (0–2 Fehérváron, majd 0–2 otthon a Pápa ellen). Az pedig legutóbb 2014 márciusában, Thomas Doll kinevezése után fordult elő, hogy az első 4 tavaszi NB I-es meccséből egyet sem tudott megnyerni az FTC. Akkor 3 iksz és 1 vereség után csak az 5. bajnokin, a Pápa ellen jött meg az első siker, de onnantól kezdve már mind a 9 NB I-es meccsüket megnyerték a zöld-fehérek, akik a hazai találkozóikat abban az évben a Puskás Ferenc Stadionban játszották.



♦ Az NB I-ben jelenleg a Vidire igaz a leginkább, hogy pontjai túlnyomó részét otthon gyűjti be, hiszen 24-ből 19-et szerzett vendéglátóként, vagyis csaknem a 80 százalékát. A hazai mérlege 6 győzelem, 1 döntetlen és 3 vereség. Az Újpesttől és ETO-tól is úgy kapott ki otthon 1–0-ra, hogy a szünetben még döntetlenre állt.



♦ A Fradi idegenbeli mérlege 4 diadal, 3 iksz, 3 vereség, és az előző 5 vendégfellépéséből csupán egyet tudott megnyerni, Nyíregyházán is elég nyögvenyelősen, Varga Barnabás 83. perces góljával győzött 1–0-ra.