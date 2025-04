Csütörtöki sportműsor: a Szeged és a Veszprém is visszavágót játszik a férfi kézi BL-ben

Csütörtökön visszavágót játszik a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Jönnek az első meccsek a labdarúgó Európa-liga és Konferencialiga elődöntőjében is. Nottingham Forest–Brentford a PL-ben. Lesz darts PL és sznúker-vb is.

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Bodö/Glimt (norvég)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Real Betis (spanyol)–Fiorentina (olasz)

21.00: Djurgarden (svéd)–Chelsea (angol) ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

20.30: Nottingham Forest–Brentford (Tv: Arena4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK DARTS

Premier League

13. állomás, Birmingham

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

Luke Littler (angol)–Stephen Bunting (angol)

Nathan Aspinall (angol)–Chris Dobey (angol)

Luke Humphries (angol)–Gerwyn Price (walesi)

Rob Cross (angol)–Michael van Gerwen (holland)

Utána: elődöntő, döntő GOLF

22.00: PGA Tour, Byron Nelson (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

12.30: divízió 1/A-vb, Olaszország–Nagy-Britannia, Sepsiszentgyörgy (Tv: Sport2)

15.00: svéd bajnokság, döntő, Lulea–Brynäs (Tv: Sport2) KAJAK-KENU

Válogatóverseny, Szeged

16.40: döntők KERÉKPÁR

11.30: Török körverseny, férfiak, 5. szakasz (Dina Márton) (Tv: Eurosport2)

15.30: Romandiai körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: One Veszprém HC–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első meccsen: Magdeburg–Veszprém 26–26

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első meccsen: Szeged–Barca 24–27 KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ

4. MÉRKŐZÉS

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

Döntő, 1. mérkőzés

17.30: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár (Tv: M4 Sport) SALAKMOTOR

11.00: egyéni Európa-bajnoki elődöntő, Debrecen SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Elődöntő (Tv: Eurospor1)

14.00

Ronnie O'Sullivan (angol, 5.)–Csao Hszin-tung (kínai) 20.00

Mark Williams (walesi, 6.)–Judd Trump (angol, 2.) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Madrid

13.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, elődöntő (Tv: Match4)

ATP-challengertorna, Estoril

13.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

18.00 körül: Fucsovics–Borges (portugál)

ATP-challengertorna, Ostrava

10.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 125-ös torna, Vic

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló VÍVÁS

Tőr világkupaverseny, Vancouver

18.00: női selejtező

Kard Grand Prix-verseny, Szöul

00.30: női selejtező A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás 6.00: Vendégünk volt Pecze Henrietta maratoni futó. Hogyan hat a futás a civil karrierre?

7.00: Az apa után a fia is bajnok. Vendégünk volt Növényi Norbert és fia, ifj. Növényi Norbert

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Vendégünk volt dr. Elbert Gábor. Elbírja a sport a kapcsolatokat?

9.00: Vendégünk volt Juhász István, a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai igazgatója

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Lépd át a lehetetlent! Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő: L. Pap István 15.00: 70 éves lenne az újpesti zseni, Törőcsik András

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: L. Pap István, Patai Gergely, Somogyi Zsolt

17.00: ParagraFuss! Sportjogi rovat

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, tisztult a kép a Bajnokok Ligája elődöntőjében; kezdődik az Európa-liga elődöntője Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál. Szerkesztő: Erdei Márk 18.00: Kézilabda, irány a négyes döntő! Előzetes a Veszprém és a Szeged csütörtöki mérkőzéséhez

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Magdeburg férfi BL-negyeddöntő-visszavágóról. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Bera Emese. Szakértő: Marosán György

20.45: Kézilabda, élő közvetítés a Barca–Szeged férfi BL-negyeddöntő-visszavágóról. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág