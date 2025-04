Flick: Ez megfelelt egy döntő előtti döntőnek

„Nem kezdtünk jól, de hamar visszajöttünk a meccsbe. A második félidő nagyon látványos volt. Van még egy mérkőzése ennek a párharcnak, amit meg kell nyernünk, de azt hiszem, ez megfelelt egy döntő előtti döntőnek” – kezdte az UEFA-nak adott értékelését Hans-Dieter Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. „Még kétgólos hátrányban is tudtam, hogy ez két nagycsapat közti elődöntő, és tudtam, hogy az ellenfél tapasztalata is megmutatkozik. A rögzített helyzeteknél jók voltak, de Lamine (Yamal) utat mutatott nekünk. Nagyon fontos gólt szerzett, hogy visszajöjjünk kettő egyre” – méltatta az ellenfél mellett fiatal tehetségét is a német szakember.

„Fantasztikus meccset láthattunk, de tudtuk, hogy az elődöntő sosem könnyű. Nyerhettünk volna, viszont nagyon tetszett, hogy a cserejátékosaink milyen hatással voltak a többiekre. A szurkolóink tudják, hogy nehéz időkben nyújtjuk a legjobb teljesítményt és tudjuk, hogy a keddi nap döntő lesz. Egyáltalán nem volt ez egyszerű meccs, ám kedden még kétségeim voltak Marcus Thuram bevethetőségével kapcsolatban, ugyanakkor azt is tudtam, hogy ő és a többiek is rendkívüliek. Több mint húsz percig csak egy csatárral játszottunk Thuram fáradtsága miatt, de a Lamine Yamal megkettőzésében végzett munkánk kiváló volt. A szünetben kicsit változtattunk, hogy még jobbam semlegesítsük Yamalt – ez a srác óriási hatással volt ma rám. Szerettünk volna játszani és magasan letámadni, ám a játékosaimnak a Roma elleni meccs után nem volt sok idejük pihenni, mégis mindent megtettek, amivel lenyűgöztek” – fogalmazott az Intert irányító Simone Inzaghi.

„Tekintettel arra, hogy hazai pályán futballoztunk, az az érzésem, hogy jobb eredményt is elérhettünk volna. Joggal lehet elismerni az Intert, mert nagyon jól elvégezte a feladatát. Az ellenfél szögleteknél különösen hatékony. Nagy dolog, hogy olyan eredményt értünk el, amely arra enged következtetni, hogy Milánóban bármi megtörténhet. Kétgólos hátrányban is nyugodtak maradtunk és elkezdtünk harcolni, hogy ledolgozzuk a különbséget. Innentől játszottuk a saját játékunkat és sikerült ráerőltetni az ellenfélre az akaratunkat. Lehet, hogy több kockázatot vállaltunk, mint kellett volna, azonban pozitív eredményt akartunk elérni, és kötelességünk volt, hogy megpróbáljunk nyerni az első mérkőzésen. Nem ez a legrosszabb eredmény a világon” – hangsúlyozta a Barca részéről Raphinha.

„Őrült mérkőzés volt. Nagyszerű meccs, de nagyon nehéz volt játszani. Minden tőlünk telhetőt megtettünk. Azt hiszem, még jobban is teljesíthettünk volna, olyan sokáig vezettünk az első félidőben. Nem azt mondom, hogy azt gondoltuk, megnyerjük a meccset, mert a Barcelona nagy nyomást helyezett ránk és nagyon jó volt a labdával” – summázta a találkozót az Inter játékosa, Henrik Mhitarjan a TNT Sportsnak. „Lamine Yamal? Az egész világ láthatta, milyen kitűnő futballista. Ő olyan labdarúgó, aki csillog. Próbáltuk megállítani, de nem volt könnyű, mert hihetetlen tehetség. Remélem, jövő héten nem hagyjuk játszani” – tette hozzá.

„A mentalitásunknak köszönhetjük, hogy döntetlent értünk el, ahelyett, hogy kikaptunk volna. Sokat kell fejlődnünk, mert az ellenfélnek nem kellett sokat tennie azért, hogy kárt okozzon nekünk. Elmegyünk a stadionjukba és megpróbálunk nyerni. Nemrég még el sem tudtam volna képzeni, hogy Bajnokok Ligája-elődöntőt játszom a Barcelonával. Most nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek. A szurkolóink végig velünk vannak, mert tudják, hogy jövő héten nyerni megyünk Milánóba, ám addig is elemeznünk kell néhány részletet. Nem lehetünk negatívak, mert ez már most egy fantasztikus idény” – fogalmazott az FC Barcelona fiatal védője, Pau Cubarsí.

„Nehéz, de kiváló meccs volt. Tudtuk, mire számíthatunk itt. Tudtuk, hogy jól kell védekeznünk, de azt is tudtuk, hogy ha elég okosak vagyunk, lesznek lehetőségeink. Ezeket pedig nagyon jól használtuk ki és a végén remek döntetlent értünk el. Azt hiszem, elemeznünk kell a kapott góljainkat és meg kell találnunk a módját, hogy enyhítsünk a ránk nehezedő nyomáson. Az első félidőben a támadásépítéssel voltak gondjaink, azonban ez a másodikban jobban működött. Lett területünk és több opciónk a csapatrészek között. Ez a mi játékunkban különösen fontos. Felkészültünk arra is, hogy lesz néhány hosszú indítás, de azokat is jól kezeltük és a visszavágón is megpróbáljuk kezelni” – így az Inter kapusa, Yann Sommer.