Swiatek 0:6-os kezdés után jutott tovább Madridban, Szabalenka elbúcsúztatta Kosztyukot

Iga Swiatek szetthátrányból fordítva jutott be a Madridban zajló WTA-tenisztorna elődöntőjébe. Az ATP-tornán a korábban Novak Djokovicsot is elbúcsúztató Matteo Arnaldi Francis Tiafoe-t is legyőzte.

Iga Swiatek borzalmasan kezdett Madison Keys ellen, az első játszmában játékot sem tudott nyerni amerikai ellenfelével szemben. A címvédő lengyel a folytatásra feljavult, a következő két szettben két-két játékot nyert fogadóként, így bejutott a legjobb négy közé, ahol egy másik amerikaival, Coco Gauff-fal találkozik. A negyedik helyen kiemelt teniszező Mirra Andrejeva ellen győzött két játszmában. A felső ágon Elina Szvitolinának nem okozott gondot Ucsidzsima Mojuka felülmúlása. Sokkal keményebb meccset vívott egymással Arina Szabalenka és Marta Kosztyuk, végül a tavalyi döntőt elbukó világelső két játszmában biztosította a helyét a négy között. Matteo Arnaldi a második körben nagy meglepetésre nyert Novak Djokovics ellen, és az olasz most egy újabb kiemeltet búcsúztatott Frances Tiafoe személyében. Arnaldi a nyolc között Jack Draperrel találkozik. A szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Gabriel Diallo hatalmas csatában, három meccslabdát hárítva verte meg a tizenötödik kiemelt Grigor Dimitrovot. TENISZ, MADRID

ATP-TORNA, 4. FORDULÓ

Draper (brit, 5.)–Paul (amerikai, 11.) 6:2, 6:2

Diallo (kanadai)–Dimitrov (bolgár, 15.) 5:7, 7:6 (9–7), 6:4

Arnaldi (olasz)–Tiafoe (amerikai, 16.) 6:3, 7:5 WTA-TORNA, NEGYEDDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Kosztyuk (ukrán, 24.) 7:6 (7–4), 7:6 (9–7)

Swiatek (lengyel, 2.)–Keys (amerikai, 5.) 0:6, 6:3, 6:2

Gauff (amerikai, 4.)–M. Andrejeva (orosz, 7.) 7:5, 6:1

Szvitolina (ukrán, 17.)–Ucsidzsima (japán) 6:2, 6:1