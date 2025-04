„Ez a kapus feladata, nem?” – Luis Enrique az ismét remekül védő Donnarummáról

David Raya, az Arsenal kapusa így értékelt: „A PSG góllal kezdett, majd uralta az első 15-20 percet, de szerintem utána már többnyire mi domináltunk a mérkőzésen, és voltak helyzeteink, Donnarumma be is mutatott néhány szép védést. Tudtuk, hogy labdabirtoklásra törekednek, és hogy jók ebben, majd kihasználták a helyzetüket, mi viszont mindent kihagytunk – ilyen a futball. Még csak a párharc felénél járunk, a pozitívumokra koncentrálunk. A PSG a legjobbak között van, szóval dicséret illeti a játékostársakat a teljesítményükért, megnyerhettünk volna a találkozót. Jövő héten ugyanígy állunk bele a meccsbe, mivel jól játszottunk, beszorítottuk őket és több helyzetünk volt. Bármelyik csapatot meg tudjuk verni.”

„Csalódott vagyok az eredmény miatt, nagyon sok munkát belepakoltunk ebbe a mérkőzésbe – kezdte Mikel Arteta, az „ágyúsok” menedzsere. – Az első 10-15 percben voltak nehézségeink, hogy elkapjuk a fonalat és átvegyük az irányítást. Sajnálom, hogy nem sikerült legalább egy döntetlent összehoznunk. A PSG bizonyította, hogy mindig veszélyes tud lenni, és képes jól kijönni szorult helyzetekből is. A gólnál hét játékosunk volt a labda vonala mögött, de hajszálpontos volt a lövés. Néha muszáj felismerni az egyéni kvalitásokat.”

„Annyi érzelem dúl az emberben az ilyen meccseken, hogy nehéz ilyenkor értékelni – idézi a BBC a Paris Saint-Germain vezetőedzőjének, Luis Enriquének a szavait. – Nagyszerű volt a hangulat, és megmutattuk, milyen csapat vagyunk. Igyekeztünk a saját játékunkat játszani, és ennek köszönhetően korán betaláltunk. Olykor szenvedtünk, de a második gólunkat is megszerezhettük volna. Nagyon nehéz visszavágó vár ránk.”

Az asztúriai szakembert ezután a remekül védő Gianluigi Donnarumma teljesítményéről kérdezték.

„Ez a kapus feladata, nem? Hogy segítse a csapatot, mindennap ezért dolgozik. Egy elődöntőben minden játékostól jó teljesítményre van szükség” – felelte az 54 éves tréner.

„Nagyon örülök az eredménynek, de még jobban a teljesítményünknek. Remek volt a csapat, együtt támadtunk és védekeztünk, amikor arra volt szükség, és ez a lényeg. Rendkívül fontos volt, hogy korán betaláltunk, önbizalmat adott nekünk. A taktika mindenki számára egyértelmű volt, jól tudtuk, mit kell tennünk a jó eredmény eléréséhez, és ami még fontosabb, a győzelem megszerzéséhez. Megmutattuk, mennyire be akarunk jutni a döntőbe, de ehhez meg kell ismételnünk a mai teljesítményünket Párizsban. Akár még több gólt is lőhettünk volna, de azt is tudjuk, hogy a kapusunk fantasztikus teljesítményt nyújtott, nagyokat védett. Szerintem megérdemelt az egy nullás sikerünk” – nyilatkozta a meccs legjobbjának megválasztott Vitinha, a francia csapat középpályása.