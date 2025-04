Vívás: Gachályi Gréta két érmet hozott haza a tallinni U23-as Eb-ről

A Budapesti Honvéd 18 éves párbajtőrözője, Gachályi Gréta nagyszerűen szerepelt a múlt hét végén az észt fővárosban, Tallinnban rendezett U23-as vívó Európa-bajnokságon, melynek köszönhetően

egyéniben bronz-, csapatban ezüstérmet érdemelt ki.

Gachályi Gréta és egyik edzője, Peterdi András Forrás: ESC

László István és Peterdi András tanítványa a főtáblán kezdésként cseh kihívót múlt felül egyetlen tussal, majd legyőzte a csoportkört a legjobb mutatóval abszolváló ukrán Conradot (15:13). A nyolcaddöntőben a litván Grabovskyte (15:4), aztán az olasz Maccagno (15:9) elintézése sem jelentett gondot Gachályinak, aki az elődöntőben egy másik olasztól, Gaia Caforiótól kapott ki 15:7-re, és a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

„Az idei junior Eb-n csapatban szintén ezüstérmesek lettünk, aztán a junior-világbajnokság nem úgy jött össze, ahogyan szerettem volna, ezért

nagyon örültem a lehetőségnek, hogy az U23-as Eb-n még sikerélménnyel zárhatom a nemzetközi versenyek sorát az évadban

– mondja. – Nem segítette a szereplésemet, hogy a hét elején annyira leégtem a napon kertészkedés közben, hogy csak fájdalmak közepette tudtam felvenni a vívóruhámat. Az egyéni versenyem indulhatott volna jobban is, de egyre inkább belejöttem a vívásba. A tizenhat közé jutásért a tábla egyesnek sorolt ukrán Emily Conraddal vívtam, akivel nagy csatáink szoktak lenni, és szerettem volna már elkapni. Ez most sikerült, aztán pedig elmeneteltem az elődöntőig. Már csak azért is örülök a bronzéremnek, mert a mezőny sűrű és nívós volt. Az U23-as Eb-t korábban a második vonal versenyének is tekinthettük, de Tallinnba több ország is a legjobb összeállításában érkezett. Az ellenfelek között voltak olimpiai és Grand Prix- érmesek, felnőttválogatott-kerettagok is. Ezért kiváló tapasztalatszerzésnek is beillett az Eb, amelynek a hangulata nagyszerű volt, így csak pozitív emlékek és élmények maradnak meg róla.”

Gachályi Gréta és Wimmer Dorina váltja egymást az U23-as Eb csapatversenyén Forrás: ESC

Gréta mellett a csapatban Büki Lili, Salamon Réka és Wimmer Dorina vívott. A lányok a döntőig simán eljutottak, ott aztán az olaszoktól kaptak ki 45:25-re.

„A csapatunk fiatal volt, hiszen Réka még tavaly juniorként vívott, Dorinával pedig együtt szerepeltünk a legutóbbi junior Eb-n és vébén is. Peterdi András volt kint velem edzőként, és számomra extra motivációt jelentett, hogy a kislányának is szerezzek egyek olyan plüssfigurát, amelyet az érmesek kapnak. Úgyhogy a második hely mellett ennek is örültem.

Az utánpótlásban elért sikerekre mindig jó visszajelzésként tekintek, de mindenkinek az a célja, hogy idővel a felnőttek között tudjon kimagasló eredményeket felmutatni.

A munka folytatódik, ezen a hétvégén már előválogató lesz és a felnőttválogatott edzőtáborában is részt veszünk, hogy segítsük a felkészülésüket. Ezt én örömmel teszem, hiszen az ilyen közegben tudok a leginkább fejlődni.”

(Kiemelt képünkön: Gachályi Gréta Forrás: ESC)