Hajnal Tamás: A Ferencvárosnak győztes DNS-e van

Hajnal Tamás amellett, hogy kifejtette, hogy mit próbálnak átadni az újonnan igazolt játékosoknak, azt is elmondta, hogy épül fel a Ferencváros utánpótlása, s miben kell még fejlődnie a rekordbajnoknak.

„A Ferencvárosnak győztes DNS-e van, s bár muszáj alkalmazkodni, alapvetően a játék uralásában, a támadófutballban hiszünk. Rengeteg nemzet, kultúra van a Fradiban, de mindig fontosnak tartottuk az erős magyar magot is, hogy a válogatottnak is adjunk játékosokat. Elengedhetetlen, hogy a külföldi játékosokhoz is közel hozzuk Magyarországot, a magyar embereket. Szeretnénk minél erősebb akadémiát építeni, és átadni az értékeinket a játékosoknak. Amióta a jelenlegi pozíciómban vagyok, fontosnak tartom, hogy az akadémiával közel dolgozzunk, és az első csapathoz kerüljön minél több futballista, és persze a válogatottba is. Mi mindig az első csapatot tartjuk a legfontosabbnak, hiszen Európában képviseljük Magyarországot is, erre fel kell készíteni a fiatalokat is. Újra van második csapatunk, így a felnőttek között futballozhatnak az akadémiából felkerülők, de ott a fiókcsapatunk, az NB II-es Soroksár is. Az elmúlt két évben remekül együttműködünk, Lisztes Krisztián és Tóth Alex is fontos része lett az első csapatnak, Lisztes már az Eintracht Frankfurthoz igazolt. Megmutattuk, hogy a filozófiánk jó, az út rendben van az első csapatig, de folyamatosan dolgozni kell ezen, fejleszteni, néha beavatkozni.”

Nicola Innocentin megkérdezte a klubok képviselőit, miben fejlődhetnek leginkább a következő években.

„Nagyon gyorsan változnak a körülmények, amelyek különböző területeket érintenek – válaszolta Hajnal Tamás. – A mesterséges intelligencia például fontos újítás, meg kell vizsgálni, milyen lehetőségeket rejt, hogyan használhatjuk az előnyünkre. Az akadémia szintén egy olyan terület, ahol nőhet még a Ferencváros, szép dolgokat érhetünk el. Nagy kihívás az átigazolási piac, az árak növekedése, mert néha nincs meg a költségkeret a legjobb célpontjainkra, ezért proaktívnak, és kreatívnak kell lennünk. A magyar futballt magasabb szintre kell helyezni, hogy könnyebb legyen az európai sorozatokba kvalifikálnunk. Szintén nehézség, ha olyan szabályokat hoznak a bajnokságban, amelyek kötelezik a klubot bizonyos számú magyar játékosok szerepeltetésére.”

Fotó: Árvai Károly

A Slavia Praha sportigazgatója, Jirí Bilek hasonló fejlődési lehetőségeket jelölt meg a Hajnal Tamás által elmondottakhoz.

„A Ferencvároshoz hasonlóan mi vagyunk a hazánk legnagyobb klubja, de Európában középcsapat vagyunk. Az előnyünk, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk: mindig tudjuk, hogy magas intenzitással, letámadással, rengeteg futással akarunk futballozni. Szerintem nem általános, hogy Csehország jól neveli a játékosokat: kapusokat, védőket és védekező középpályásokat valóban, de hiányzik a modern futballból valami belőlük: gyors döntéshozatal, cselek, technikai tudás. A Slaviánál ellentétes irányba indultunk el, és erre nagyon odafigyelünk. Mi eggyel fiatalabbakat játszatunk az U19-ben, van C és B csapatunk is, így megvan az átmenet a fiataloknak utánpótlásból a profi közegbe. Ha meg kell jelölnöm, melyik a klubon belül a legfontosabb pozíció, az a játékosmegfigyelőké: mi olcsón szerzünk játékosokat, és eladjuk őket drágán.”