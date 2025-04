Óriási helyzeteket puskáztak el, Cristiano Ronaldóék nem jutottak döntőbe az ázsiai BL-ben

Hiába volt a pályán az Al-Naszrnál számos egykori elitligás játékos, mint például Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Mohamed Simakan, Marcelo Brozovic, vagy éppen a télen érkezett Jhon Durán, a szaúdi csapat pocsékul használta ki a helyzeteit. Sadio Mané hiába egyenlített, a japán csapat a második félidőben 3–1-re lépett el.

A hajrában Ajman Jahja révén visszajöttek egy gólra Ronaldóék, sőt, közel álltak az egyenlítéshez is, de Jhon Durán a 88. percben, közelről, ziccerhelyzetben lyukat rúgott, majd a portugál klasszisnak volt előbb egy öt méterről kihagyott helyzete, aztán egy ígéretes, távoli, lapos szabadrúgása is, amit a Kawasaki kapusa védett, így az Al-Naszr 3–2-es vereséget szenvedett és a Kavaszaki jutott be az ázsiai BL döntőjébe, ahol a szaúdi Al-Ahlival vív majd meg május 3-án.

ÓRIÁSI HELYZETEKET PUSKÁZOTT EL AZ AL-NASSZR A MÉRKŐZÉS HAJRÁJÁBAN

ÁZSIAI BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

Al-Naszr (szaúdi)–Kavaszaki Frontale (japán) 2–3 (Mané 28., Jahja 87., ill. Ito T. 10., Ozeki 41., Ienaga 76.)