Négyes döntős a Füchse Berlin és a Nantes a férfi kézi BL-ben

Aalborg–Füchse Berlin

A Füchse alighanem már a párharc hazai mérkőzésén eldöntötte a továbbjutás kérdését, hiszen Berlinben hatgólos hátrányból felállva győzött 37–28-ra. Az Aalborg a dániai második mérkőzésen is alárendelt szerepet játszott. A mérkőzés első gólját ugyan a vendéglátó szerezte, ám Mathias Gidselék így is uralták a meccset, és ha csak egy-két góllal is, de folyamatosan vezettek.

A szünet előtt Aleks Vlah és Sander Sagosen révén ugyan sikerült a fordítás az Aalborgnak, azonban a félidőre már a Berlin mehetett előnnyel, és a második játékrészt is kiválóan kezdte: Mihajlo Marsenic révén három góllal meglépett, végleg megpecsételve az egyébként jól védekező dánok sorsát.

A Füchse a világ legjobbjaként számon tartott Mathias Gidsel és Lasse Andersson vezérletével a második félidőben nemcsak őrizte, hanem növelte is az előnyét, így kettős győzelemmel, 77–64-es összesítéssel megérdemelten jutott be a júniusi, kölni négyes döntőbe.

Az egyszeres Német Kupa-győztes, háromszoros EHF-kupa/Európa-liga-győztes és kétszeres klubvilágbajnok berliniek történetük során másodszor jutottak be a BL legjobb négy csapata közé, a 2011–2012-es kiírásban a végső győztes THW Kieltől kaptak ki az elődöntőben, majd elbukták a Köbenhavn elleni bronzmeccset is és negyedikként végeztek.

Sporting–Nantes

Jóval nagyobb csatára volt kilátás az esti mérkőzésen, hiszen a Nantes egygólos előnyből (27–28) várta a Sporting elleni lisszaboni visszavágót.

A felek az első mérkőzéshez hasonlóan a visszavágón is egymásnak feszültek, s az első félidőben felváltva vezettek, s csak kétszer volt egy gólnál nagyobb a különbség: a franciák 3–1-re és 16–14-re tudtak meglépni.

A második félidőt viszont jobban kezdte a Sporting és Martim Costa vezetésével nemcsak fordított, hanem néhány perc erejéig továbbjutásra is állt. A Nantes viszont időkérése után gyorsan egyenlített és a játékrész derekán ismét vezetett. A franciák ugyan a hajrára elvesztették irányítójukat, O’Brian Nyateut, de lendületük olyannyira megmaradt, hogy az utolsó tíz percre háromgólos (összesítésben négygólos) előnnyel fordultak.

A végjátékban mindkét csapatot a pontatlanság, illetve a jó védelem jellemezte, a Nantes a meccsen néggyel is vezetett, amely után a portugálok próbáltak óriási hajrát kivágni, de a nemzetközi porondon egyébként is rutinosabb franciák végül megőrizték a hazai pályán összeszedett egygólos előnyüket és történetük során harmadszor jutottak négyes döntőbe (a 2017–2018-as kiírásban egészen a döntőig meneteltek, ahol a Montpellier-től szenvedtek vereséget, míg a 2020–2021-es évadban negyedikként zártak Kölnben) – megtörve a Sporting 53 mérkőzés óta tartó hazai veretlenségi sorozatát.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

Aalborg (dán)–Füchse Berlin (német) 36–40 (20–21)

Legjobb dobók: K. Björnsen 9, Arnoldsen 5, ill. Gidsel 9, L. Andersson 7, Freihöfer 6, Wiede 5

Továbbjutott: a Füchse Berlin kettős győzelemmel, 77–64-es összesítéssel

Sporting CP (portugál)–Nantes (francia) 30–32 (15–16)

Ld.: M. Costa 8, F. Costa 6, ill. Minne 8, Rivera, Tournat 6-6

Továbbjutott: a Nantes kettős győzelemmel, 60–57-es összesítéssel

MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK

18.45: One Veszprém HC–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Barca (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

1. mérkőzések

Magdeburg (német)–One Veszprém HC 26–26

Nantes (francia)–Sporting CP (portugál) 28–27

OTP Bank-Pick Szeged–Barca (spanyol) 24–27

Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) 37–29