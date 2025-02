Borbély Balázs szerint az edzőt addig szeretik, amíg jönnek az eredmények

ETO FC GYŐR–ZALAEGERSZEGI TE FC 2–0

BORBÉLY Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője

– Nem kezdték jól a meccset, mégis újabb győzelmet könyvelhettek el.

– Így van, nem a tervek szerint alakult az első tizenöt-húsz perc, a ZTE több energiával játszott, aztán átvettük az irányítást. A játék innentől rendben volt, céltudatosan futballoztunk, ami végül a kiállítást is eredményezte.

– Miért nem sikerült hamarabb eldönteni a meccset?

– Figyelmeztettük a játékosokat a szünetben, ez kritikus helyzet, nincs mit veszítenie az ellenfélnek, egy gól megváltoztathatta volna a meccs képét. Nem hagytuk pihenni a ZTE védelmét, aktívan letámadtunk a szünet után is. Volt néhány pillanatnyi kihagyás, de Samuel Petrás fontos védésekkel megóvta a csapatot a góltól. Megérdemeltük a második gólt.

– Mit szól ahhoz, hogy a nevét skandálta a közönség?

– Hallottam és örülök neki. Nagyon köszönöm a támogatást, de tudják, hogy van ez: addig szeretnek, amíg jönnek az eredmények…

MÁRTON Gábor, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Gratulálok az ellenfélnek, jó csapata van.

– A kiállítás miatt ennyire szűkszavú?

– Nem, egyszerűen jó csapata van a Győrnek.

– Hogy érték el, hogy a végéig nyílt maradjon a találkozó?

– Ezt az együttest nem kell felrázni, a játékosok maguktól is teszik a dolgukat. Az emberhátrány ellenére mentek, voltak lehetőségek, de lehettek volna nagyobbak is. Remek társaság, tele magyarral, tele fiatallal, de egy-két nehézséggel meg kell küzdenünk. A sérülés benne van a játékban, ugyanakkor Sztefanosz Evangelu térde szörnyen nézett ki, mintha két térdkalácsa nőtt volna. Az pedig nem mindegy, hogyan veszíted el a másik belső védődet. Sok betegséggel is küzdünk, de ezen kár keseregni, szombaton is kiesett egy játékosunk. A csapat nagyszerűen teljesített emberhátrányban is, jár a gratuláció. Ez a társaság sokszor felállt már, ezúttal is sikerül, bár még nem vagyunk mélyen. Nehéz volt nem egyenlő feltételek mellett játszani. Természetesen a létszámra gondolok, nehogy félreértsenek. Sajnálom ezt a mérkőzést, mert nem volt egészen fair.