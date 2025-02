A Juventusnál is megforduló középpályás érkezett a Fulham második csapatától a Vidihez

Az nb1.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Fulham U21-es svájci válogatott középpályása, a 21 éves Kristian Sekularac orvosi vizsgálatra érkezett a Fehérvár FC-hez, ami után a napokban be is jelenthetik a szerződtetését.

Sekularac 2020 és 2022 között a Juventus játékosa volt, a torinóiak korosztályos gárdájában szerepelt, majd a Fulhamhez szerződött, melynél szintén a második csapatban játszott, míg az első csapatban, a Premier League-ben meccsre már nevezték, de pályára nem lépett az angol élvonalban.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Ivan Saponjics (szerb, klub nélküli, legutóbb Slovan – Szlovákia)

Kölcsönbe érkezők: Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia), Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Kristian Sekularac (svájci, Fulham – Anglia)

Távozók: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli SC – Egyiptom), Daniel Kivinda (ukrán, szabadon igazolható), Kasper Larsen (dán, szabadon igazolható), Veszelinov Dániel (Szeged-Csanád GA, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –