Robbie Keane neve is felvetődött a Ferencváros edzőjelöltjei között – NS-infó

A magyar bajnokság címvédőjét ideiglenesen a klub korábbi játékosa, Leandro de Almeida készíti fel, miután Pascal Jansen vezetőedzőt december 31-én kivásárolta szerződéséből a Manchester City nevével fémjelzett City Football Grouphoz tartozó New York City FC.

A Nemzeti Sport csütörtöki értesülései szerint a lehetséges edzőjelöltek között szerepel a korábbi kiváló támadó, Robbie Keane is, aki játékosként 146 meccsen 68 gólt szerzett az ír válogatottban, és több mint húszéves pályafutása alatt egyebek mellett az Internazionalét, a Leeds Unitedet, a Tottenham Hotspurt, a Liverpoolt, a Celticet, a West Ham Unitedet és a Los Angeles Galaxyt is erősítette. Angliában és Skóciában többször is megválasztották a hónap játékosának, a Celticnél 2010-ben az Év játékosa-díjat is kiérdemelte, míg a Galaxynál sorozatban négyszer lett az év legjobb labdarúgója. A legnagyobb sikerét 2008-ban érte el, amikor a Tottenham játékosaként megnyerte az angol Ligakupát.

Robbie Keane 2018-ban vonult vissza az aktív labdarúgástól, ezt követően szerencsét próbált edzőként. Első klubja az indiai ATK volt, ide 2017-ben került még játékosként, majd egy évre rá, Teddy Sheringham távozása után játékos-edzőként vezette a csapatot. A Maccabi Tel-Avivnál egyetlen, ám igen sikeres idényt töltött: tavaly hétpontos előnnyel bajnok lett a csapata a Maccabi Haifa előtt, és megnyerte a Totó-kupát is.

A 44 éves Keane neve nem először vetődik fel a ferencvárosiaknál: tavaly júniusban az izraeli sport5.co.il portál ugyancsak összeboronálta a nevét a zöld-fehérekkel, ám akkor nem ő számított a poszt legfőbb várományosának, s végül nem is rá, hanem Jansenre esett a klub választása.

A hír apropóján megkerestük a Ferencvárost, a klub azonban továbbra sem kommentál sajtóhíreket.