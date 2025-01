Üres a felső polc – Thury Gábor jegyzete

Még az óév szenzációja, hogy az MLS-ben szereplő New York City FC-t tulajdonló City Football Group kivásárolta szerződéséből Pascal Jansent, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzőjét. Noha a holland szakembert nemrég zöld-fehér magasabb körökben még Szerhij Rebrovhoz hasonlították, a Debrecentől és a PAOK-tól kapott öt-öt, illetve a DVTK-tól beszedett három gól után a legvérmesebb Fradi-szurkolók is a tarkójukat vakargatták, hogyan lehetne megszabadulni a szakvezetőtől; az élet – a szerencse – most a Ferencvárosnak kedvezett, legalábbis anyagilag.