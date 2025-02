Farkas Balázs: Az NB I-ben az átlag két és félszer többet keres, mint a szlovák első osztályban

Ízelítő az m4sport.hu-n megjelent interjúból:

A KASSAI KEZDETEKRŐL

„Lassan három éve vagyok Kassán, az első feladatom az akadémia fejlesztése volt, majd sportigazgató lettem. Az akkor újonc csapatunk tíz vereségét követően kérte a többségi magyar tulajdonos, hogy vegyem át ezt a posztot. Szerencsére sikerült benntartani a csapatot. Az utolsó fordulóban dőlt el, hogy ki játszik osztályozót, fontos volt, hogy meg tudjuk nyerni azt a meccset, mert féltem volna az osztályozótól.”

A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK ÉLVONAL ÖSSZEVETÉSÉRŐL

„A helyes út most az, ha a szlovák élvonalból jönnek futballisták a magyarba, amely jobb, a klubok gazdaságilag erősebbek. Nagyságrendi különbség van a fizetések között, az NB I-ben az átlag két és félszer többet keres, mint a szlovák első osztályban.”

A NEHÉZ GYŐRI KEZDETEKRŐL

„Egy utánpótlás-válogatott meccsen győri csapattársaimmal, Fehér Mikivel és Stark Petivel együtt léptünk pályára, én rúgtam három gólt, majd a következő bajnoki előtt, az akkori edzőnk, Reszeli-Soós István mondta, hogy látta a korosztályos meccset. Miki és Peti kezdett, én meg mentem a második csapatba. Éreztem, hogy ott nem sok esélyem van… Aztán nem sokkal később azt is mondta, hogy nem leszek NB I-es futballista. Ez még akkor is fájt, ha akkor nagyon jó volt az ETO, őszi első volt.”

ARRÓL, MIÉRT NEM IGAZOLT GARAMI JÓZSEFFEL EGYÜTT A FERENCVÁROSBA

„Az egyetlen klubváltás a győri volt, amikor én döntöttem – a többi helyről kirúgtak. Akkor választottam az Újpestet, pedig Garami Józsi bácsi hívott a Fradiba. Elmondtam neki, hogy van, amikor az ember nem az észszerűség szerint dönt, hanem a szívére hallgat. Három évet voltam Újpesten, de nem nyertünk semmit egy Szuperkupán kívül. Nagyszerű csapat volt, nem is értem, hogy miért nem szereztünk trófeákat. Ha akkor a Ferencvárosba megyek, akkor lehet, hogy nem egyszeres bajnok vagyok, hanem négy, de ettől függetlenül is jó volt a döntésem, és most is ezt lépném. Már gyerekként az Újpesttel szimpatizáltam, és szerettem volna egy magával ragadó közegbe szerepelni. Szándékosan nem mondtam el ezt akkor, amikor szerződtettek, a pályán nyújtott teljesítményemmel próbáltam felhívni magamra a figyelmet.”