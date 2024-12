Nikitscher az ősz legnagyobb nyertese a Transfermarktnál

A Transfermarkt évente kétszer frissíti a magyar bajnokság szereplőinek aktuális értékét, és az esztendő vége előtt nyilvánosságra hozta a legújabb adatokat.

Az összeállításból kiderül, hogy a Kecskemét őszi utolsó helye ellenére Nikitscher Tamás a legnagyobb nyertes. A magyar válogatott középpályás értéke 275 ezerről 900 ezer euróra nőtt, nem véletlen, hogy Angliából és Spanyolországból is érdeklődnek iránta.

Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia kapusa is nagyot ugrott előre, a 19 éves labdarúgó 300 ezerről 700 ezerre növelte az értékét a Transfermarktnál, míg a Fehérvárnál Kovács Patrik négyszer annyit ér (400 ezer euró), a gólerős Nejc Gradisar pedig megduplázta az értékét (800 ezer).

A Ferencváros veszített az értékéből, ez többek között annak is a következménye, hogy Matheus Saldanhát és Philippe Rommenst is jóval alacsonyabb összegen jegyzi a Transfermarkt, mint néhány hónappal korábban. Saldanha a klubtörténet legdrágább igazolása lett a nyáron, ám a korábbi nyolcmilliós értéke hatra esett vissza. A belga középpályás is hét számjegyű összeget veszített, a korábbi 3.5 milliós értéke helyett most 2 millióra becsülik.

A magyar bajnokság transfermarktos értékelése itt tekinthető meg.