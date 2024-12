Ferencváros: több magyar játékos iránt is NB I-es klubok érdeklődnek – NS-infó

Információink szerint Pászka Lóránd iránt a ZTE FC és a DVTK érdeklődik, s korábban szóba került a neve a Debreceni VSC-nél is. Elsősorban kölcsönszerződésről lehet szó az esetében.

A Csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Botka Endrét kölcsönvenné a Kecskeméti TE, ugyanakkor információink szerint a Puskás Akadémia FC is érdeklődik a védő iránt. Ha sikerülne megegyezni a Ferencvárossal, a felcsútiak ki is vásárolhatják szerződéséből a 30 éves játékost. A Kecskemét továbbá a 19 éves Tóth Alexet is kölcsönveheti.

A hírekkel kapcsolatban kerestük a Puskás Akadémiát és a Ferencvárost is, a klubok azonban sajtóértesüléseket nem kommentálnak.