Bárdos Bence: Csak azt bánom, hogy véget ért a szezon – NB I-es legek

A FORDULÓ DUPLÁZÁSA

„A CSILLAGOK EGYÜTTÁLLÁSA nélkül ez nem jöhetett volna össze” – mondta mosolyogva Bárdos Bence. Ahhoz, hogy ilyen eredményes hétvégét zárjon a futballista, minden apró részletnek klappolnia kellett. A védő Győrben viselte századik tétmérkőzésén a DVTK mezét, az ETO elleni két góljával élete első NB I-es dupláját könyvelte el, a csapat a hétvégi győzelmével (4−3) pedig az OTP Bank Liga harmadik helyén telelhet − kell ennél több?

„Nekem semmi! – vágta rá a 26 esztendős belső védő, aki az élvonalban 28, a másodosztályban 63, a Magyar Kupában pedig kilenc összecsapáson szerepelt diósgyőri színekben. – Ennél szebb hétvégéről nem is álmodhattam, eszembe sem jutott, hogy ilyen jól sikerülhet a jubileumom. Az újabb győzelemmel felléptünk a dobogóra, a harmadik helyen vonulhattunk téli pihenőre. Arról nem is beszélve, hogy nem is olyan régen sérülésből tértem vissza. Csak azt bánom, hogy véget ért a szezon. Lendületben voltunk, tovább nyújtottuk idegenbeli veretlenségünket, minden adva lett volna a jó folytatáshoz.”

Azért tegyük hozzá, négygólos vezetését követően kis híján ráfázott a csapat, hiszen a győriek három gólt szereztek, valamint egy érvénytelenítettet is, az utolsó pillanatokban volt miért izgulni.

„Alighogy kimentünk a második félidőre, szereztünk egy újabb gólt, ami túlságosan megnyugtatta a csapatot, ez lehetett a gond. A hazaiak háromszor is betaláltak, de a hajrában álltuk a sarat, így végül nyertünk. Sokat kellett harcolni, küzdeni hátul, de megérte.”

A diósgyőri futballisták a győri 4–3-as sikert követően a hazafelé tartó úton kivételesen megihattak egy-két sört, a téli szünet előtt ennyi belefért. Mégiscsak a dobogón töltheti a telet a csapat, Bárdos Bencével pedig egyébként is madarat lehetett volna fogatni, élete első

NB I-es duplája örök emlék marad.

„Az elmúlt napokban különösen sokat gyakoroltuk a fejeseket az edzéseken. A mérkőzés előtt éreztem is, jó formában vagyok, a tréningeken gyakran fejeltem gólt. A győri meccsen aztán kétszer is jókor voltam jó helyen, mondani sem kell, mekkora örömöt éreztem a lefújást követően. Belső védő vagyok, márpedig hátvédtől egy gól is pluszteljesítmény, nemhogy kettő.”

Az ózdi születésű, saját nevelésű játékos 2011-től a DVTK futballistája, az utánpótlásban végigjárta a szamárlétrát, az NB I-ben 2017-ben mutatkozott be. A miskolci szurkolók nem véletlenül kedvelik, alázatos, motivált, a pályán nem ismer lehetetlent. Szerinte a mostani együttes legnagyobb erőssége az öltözői hangulat, a szakmai stáb remekül összerakta a keretet, mindenki örömmel megy edzésre.

„Igazi csapat van az öltözőben! Vladimir Radenkovics vezetőedző minden részletre odafigyel, nála az öltözői hangulat különösen fontos. De tettünk is a sikerért, nem csupán az ölünkbe pottyant. Nem véletlenül állunk a tabellán a harmadik helyen. Természetesen a hétvégén nézegettem az őszi végeredményt, jó ránézni az állásra.”

A keret tagjai Győrből hazatérve el is kezdhették jól megérdemelt pihenőjüket, ki-ki ment a maga útjára. Bárdos Bence éppen a hétvégi találkozó előtt beszélt lapunknak legfőbb hobbijáról, a horgászatról, és hiába van tél, az igazi horgász hóban-fagyban sem pihen.

„A menyasszonyommal néhány napot Zakopanéban töltünk, a maradék időmet pedig a családommal. Év közben keveset tudunk együtt lenni, hétköznap mindenki elfoglalt, hétvégéken nekem ott vannak a mérkőzések, úgy döntöttem, a lehető legtöbb időt szeretném velük tölteni. De azért a kis csónakomat is szeretném felújítani, hogy ha eljön a tavasz, ismét vízre szállhassak.”

A Diósgyőr játékosai január 3-án felmérésekkel, orvosi vizsgálatokkal kezdik a felkészülést, néhány napos hazai edzést követően pedig Spanyolországba utaznak. A terv mi más is lehetne, mint a tavasszal megtartani a dobogós helyezést.

Csenterics Adrián emlékezetes mérkőzésen, no meg győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben (Fotó: Török Attila)

A FORDULÓ BEMUTATKOZÁSA

Csenterics Adrián: Meg kell oldani az élettől kapott feladatot!

Még labdához sem ért, máris gólt kapott, ám ez sem törte meg: Csenterics Adrián, az MTK Budapest kapusa remek teljesítménnyel mutatkozott be az élvonalban.

NEM AKÁRMILYEN MECCSET HOZOTT az MTK Budapest–Fehérvár bajnoki: a hazai együttes már a 81. másodpercben hátrányba került, miután Nejc Gradisar lövése nyomán a labda megpattant Ilia Beriasvilin, így becsapta az első NB I-es találkozóján védő Csenterics Adriánt. A folytatásban előbb Végh Bence egyenlített, majd Szabó Bálint révén még öt perccel a rendes játékidő letelte előtt is a Vidinél volt az előny – nem sokan gondoltak ekkor arra, hogy hazai győzelemmel ér véget a mérkőzés. Pedig így történt, ám ne hallgassuk el, a kék-fehérek húszéves kapusa még 1–2-nél óriási bravúrral hárította Gradisar közeli fejesét, így sokat tett a három pont otthon tartásáért.

„Hétfőn tudtam meg, hogy a Fehérvár elleni bajnokin én védek – árulta el lapunknak Csenterics Adrián. – Nem számítottam rá, de nem is lepődtem meg, benne volt a levegőben, hogy így alakul. Sokat dolgoztam ezért a lehetőségért, rengeteg munka van benne, egyértelműen olyan érzésem volt, hogy most vagyok a legfelkészültebb a pályafutásom során.Aztán mi történt? Az első labdaérintésem az volt az NB I-ben, hogy kiszedtem a hálóból… Balszerencsés gólt kaptunk, és bevillant, talán negatív rekordot döntök ezzel, mert még senki sem kapott ilyen hamar gólt a bemutatkozó meccsén. Hiszek benne, hogy olyan feladatot kapsz az élettől, amit meg tudsz oldani – nyilván kihívást jelentett a találkozó, de abban is biztos voltam, nem annyira mély a víz, hogy megfulladjak. A csapattal együtt sikerült jól reagálnom, végig hittünk benne, hogy vissza tudunk kapaszkodni hátrányból. Mondhatjuk fordulópontnak azt a védést, amelyet úgy negyedórával a vége előtt mutattam be, ott volt a fejemben, talán erre volt szükség ahhoz, hogy pontot, pontokat szerezzünk.”

Nem állítjuk, hogy ha a 76. percben Nejc Gradisar fejese bemegy, vége a mérkőzésnek, de a házigazda kétgólos hátrányból már nagyon nehezen jött volna vissza. Mondani sem kell, Csenterics Adriánnak rengetegen gratuláltak a lefújás után, a legjobban azonban annak örült, amit egyik csapattársától hallott még a pályára lépés előtt.

„Óriási volt az öröm az öltözőben a lefújást követően, sorra kaptam a gratulációkat – folytatta a fiatal kapus. – A csapat nagyszerűen szerepelt az ősszel, de az én teljesítményemnek is mindenki örült. Egyébként talán csapattársam és barátom, Horváth Artúr szavai estek a legjobban: még a kezdés előtt pacsiztunk, átölelt, és azt mondta, büszke rám, megérdemlem a lehetőséget. Nyilván szeretnék minél többet védeni, zavar, ha erre nincs esélyem. Ha lehetőséget kapok, meg akarom mutatni, lehet rám számítani, szeretném gyarapítani élvonalbeli meccseim számát.”

A FORDULÓ ÉLMÉNYE

Tóth Balázs: Egy perc pihenő sincs, mindennap meg kell mutatnom, jó döntés volt a kapuba állításom

A vereség ellenére is nagy élmény volt a nyíregyházi Tóth Balázsnak a Ferencváros ellen védeni.

TÖBB MUNKÁRA SZÁMÍTOTTAM – ezzel kezdte a vasárnapi, FTC elleni bajnoki mérkőzés (0–1) értékelését Tóth Balázs, a Nyíregyháza kapusa.

„Tényleg igaz, amit szoktak mondani: úgy készültem, mint bármely más meccs­re – mondta lapunknak a húszéves labdarúgó. – Ám amikor kimegyünk melegíteni, halljuk mindkét szurkolótábort, látjuk a címereket a kivetítőn, és Dibusz Dénes a meccs előtt odajön sok sikert kívánni, rájön az ember, más ez a mérkőzés, mint a többi. Pedig nálunk sokszor van szuper hangulat, a stadionavatón vagy éppen a nagy rivális DVSC és DVTK elleni meccsen is rengeteg néző volt. Nekem talán a DVTK elleni a legkülönlegesebb, hiszen voltam a diósgyőri klub tagja, de nem kaptam lehetőséget, ellene nyilván meg akartam mutatni, bízhattak volna bennem.”

A ferencvárosi kapuskollégával még azt is megvitatták, milyen a talaj az ötösön belül, majd egy ütközés után Varga Barnabás veregette meg a vállát: minden rendben, jól vagy?

„Ez a Fradi… Úgy éreztem, nyolcvan percig uraltuk a mérkőzést, igazán nem is volt feladatom, de az egyetlen igazi helyzetet gólra váltotta Varga Barnabás – folytatta Tóth Balázs. – Kapus vagyok, így ha gólt kapok, valamit másképpen kellett volna csinálnom. Visszanéztem a gólt, de ott bent a pályán is azt éreztem: amikor jött be a labda, tettem egy kis lépést balra, hogy el tudjak rugaszkodni. Csak ugye Varga Barnabás fejelt hat méterről, és nem vigasztal, hogy majdnem ilyen távolságból az Eb-n az Inter svájci kapusának, Yann Sommernek is befejelte… Beleértem a labdába, így még dühítőbb, ha nincs az a lépés, talán megvan. Amúgy is ezen agyalok: a kapott gólok hatvan százalékában beleértem a labdába, egy kicsi hiányzott a legtöbb esetben. Ez ad motivációt a szünetben, még többet kell dolgoznom, hogy az a kicsi se hiányozzon.”

Az újonc úgy vágott neki az idénynek, hogy Fejér Béla és Bese Balázs mögött ő a harmadik számú kapus, ehhez képest…

„Én sem gondoltam volna, hogy tizenegy élvonalbeli bajnokim lesz karácsonyig – mondta erre Tóth Balázs. – Viszont biztos voltam benne, hogy megkapom az esélyt, tudtam, akkor kell észnél lennem. Ez azt jelenti, hogy egy perc pihenő sincs, mindennap meg kell mutatnom, jó döntés volt a kapuba állításom, de egy kis kihagyás elég, hogy váltson a szakmai stáb. Óriási önbizalmat és motivációt ad, hogy ennyit védhettem.”

Mim Gergely (balra) nagyszerűen futballozott az ősszel a ZTE-ben, hét gólt szerzett a bajnokságban (Fotó: Kovács Péter)

A FORDULÓ TEKERÉSE

Mim Gergely: Közel a veszélyzóna, de nincs okunk pánikolni

Mim Gergely, a ZTE FC támadója gyönyörű gólt szerzett a DVSC ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, s reméli, a tavasszal ott folytatja, ahol most abbahagyta.

FELTETTE A KORONÁT őszi teljesítményére Mim Gergely: remekül futballozott szombaton a DVSC ellen 2–1-re megnyert bajnokin, ráadásul ballal gyönyörűen tekerte a labdát Megyeri Balázs kapujának jobb felső sarkába. A 25 éves támadó korábban jobbal és fejjel szerzett emlékezetes gólokat, ezúttal pedig a „gyengébbik” lába sült el.

„Talán ez a legszebb bal lábbal szerzett gólom, szerencsére sikerült jól eltalálnom a labdát – mondta lapunknak Mim Gergely. – Az utóbbi időben kevesebbet játszottam a jobb oldalon, ám most átkeveredtem oda, lövőhelyzetbe kerültem, nem is teketóriáztam. Az őszi szezon második felére igencsak megjött az önbizalmam, többet is próbálkozom lövéssel, ezúttal sem volt más gondolat a fejemben, csak az, hogy tüzeljek. A Cristiano Ronaldo-féle gólöröm? Kedvelem a portugál klasszist, csodálatos pályafutása van. Szendrei Norberttel van egy megbeszélt gólörömünk, ám sajnos ő sérülés miatt nem léphetett pályára, így ki kellett találnom valami mást. Szoktam gondolkodni, mivel ünnepeljem meg a következő gólomat, most ez ugrott be.”

Hét góljával ez már most a legeredményesebb élvonalbeli idénye, az ősz második fele ragyogóan sikerült neki, előző nyolc mérkőzésén összesen hat gólt szerzett.

„Remek őszi szezont zártam, pedig az eleje nem úgy kezdődött, ahogyan szerettem volna, nem tudtam megfelelően segíteni a csapatnak. Szerencsére fokozatosan belelendültem, így bánom, hogy vége az évnek, ám bízom benne, hogy a téli szünet után ott folytatom, ahol most abbahagytam. Másrészről mostanság sok betegség és sérülés sújtotta a csapatot, mindenkinek szüksége van a pihenőre. Eddig egyetlen meccset sem hagytam ki az idényben, korábban sohasem játszottam még ennyit egyhuzamban, érzem, megterhelő fél év van mögöttem. Ilyen szempontból nekem is jól jön a szünet, amelynek nagy részét pihenéssel töltöm, majd elvégzem az előírt edzésprogramot. Ami a Debrecen elleni meccset illeti, tudtuk, hogy nagy a tét, nem akartuk kieső helyen tölteni a szünetet, mindenki az átlagosnál jobban felpörgött. Tavaly a kiesőzónában karácsonyoztunk, ezt most mindenképpen el akartuk kerülni. A Loki jobban kezdett, de felvettük a ritmust, vezettünk, majd a vendégek egyenlítése után sem törtünk meg, mentünk előre a győzelemért, szerencsére Várkonyi Bence a lehető legjobbkor szerezte meg első zalaegerszegi gólját.”

A ZTE 16 ponttal a 10. helyen telel, egy pozícióra a kieső helytől.

„Több volt ebben az őszben, rengeteg gólt kaptunk az utolsó percekben, ha ezeket kiküszöböljük, sokkal több pontot szerzünk tavasszal. Habár közel vagyunk a veszélyzónához, nincs okunk pánikolni, folytatnunk kell a kemény munkát, és még jobban koncentrálni a mérkőzések végén.”

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 17 11 2 4 29–18 +11 35 2. Ferencvárosi TC 15 9 4 2 27–16 +11 31 3. Diósgyőri VTK 17 8 6 3 25–21 +4 30 4. MTK Budapest 17 9 2 6 30–23 +7 29 5. Paksi FC 17 8 3 6 34–30 +4 27 6. Újpest FC 16 7 5 4 20–13 +7 26 7. Fehérvár FC 17 6 3 8 24–25 –1 21 8. Nyíregyháza 16 5 3 8 21–28 –7 18 9. ETO FC Győr 17 4 6 7 23–26 –3 18 10. Zalaegerszegi TE 16 4 4 8 20–24 –4 16 11. Debreceni VSC 17 3 4 10 25–37 –12 13 12. Kecskeméti TE 16 2 4 10 11–28 –17 10

NB I

17. FORDULÓ

December 14., szombat

MTK Budapest–Fehérvár FC 3–2

ZTE FC–DVSC 2–1

ETO FC Győr–DVTK 3–4

Puskás Akadémia–Paksi FC 3–1

December 15., vasárnap

Újpest FC–Kecskeméti TE 1–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 0–1