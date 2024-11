Tóth Barna taktikai fejlődése meghozta a gólokat

– Szombat óta hányszor nézte vissza azt a jelenetet, amely után Pintér Csaba játékvezető nem gólt ítélt a Paks javára, hanem Riccardo Piscitelli akadályoztatásáért szabadrúgással jött az Újpest?

– Megnéztem néhányszor, és mindig azt éreztem, mint amit mérkőzés közben: teljesen szabályos volt a gólunk – válaszolta lapunknak Tóth Barna, a paksiak 29 éves támadója. – Osváth Attila jobb oldali beadása után magasra felpörgött a labda, próbáltam közel menni a hazaiak kapusához, de ott volt a fejemben, az ilyen játékhelyzeteket szigorúan nézik, éppen ezért megálltam, nehogy hozzáérjek Riccardo Piscitellihez. Aztán annyit éreztem, meglöknek, de tudtam, nem szabálytalankodtam, így bíztam benne, a VAR majd vizsgálja a játékhelyzetet, és a javunkra ítél. Sajnos nem adták meg a gólt...

– Pályafutása első három NB I-es gólját az Újpest ellen szerezte, közel járt ahhoz, hogy a tizenkettediket is, hiszen volt egy veszélyes fejese és egy jó lövése is. Szeret a lila-fehérek ellen futballozni?

– Újpesti nevelés vagyok, mindig pluszmotivációt jelent, ha a Szusza Ferenc Stadionban léphetek pályára, de egyébként is szeretek az Újpest ellen játszani. Szombaton volt esélyünk a győzelemre, de az őszi Újpest ellen a döntetlen sem rossz eredmény.

– Az előző idény felénél, februárban igazolt Kecskemétről Paksra. Sokak szerint ég és föld a különbség az akkori és a mostani önmaga között, elvégre csapata utóbbi hat tétmeccsén négy gólt szerzett. Igazuk van?

– Biztosan van különbség. A Paks futballja, az itteni csatárjáték nagyban különbözik attól, amit Kecskeméten megszoktam, ráadásul nehéz időszak után érkeztem, újra kellett építeni magam. Természetesen próbáltam hasznos lenni a csapatjátékban, ugyanakkor a látványosabb, szurkolókban jobban megmaradó mozdulatok csak később jöttek. Nem szokott bennem megmaradni, amit a lelátóról kiabálnak, a pozitív és a negatív kritika sem, idő kellett ahhoz, hogy ráérezzek, mit kérnek tőlem, taktikailag miben tudok fejlődni. Az edzői stábbal sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel.

– A tavasszal tíz bajnokin egyszer sem talált be, és a mostani idényben is csak a hetedik találkozón jött az első gól: a tizenhat góltalan mérkőzés a legnagyobb önbizalmú támadókat is elbizonytalaníthatja.

– Nehéz volt feldolgozni, hogy a tavasszal csak a Magyar Kupában volt egy gólom, az is egy rajtam megpattanó labdából született. Viszont a csapat sikeres volt, ez azért kompenzált, ilyenkor az egyéni célok mindig háttérbe kerülnek. Ami a mostani idényt illeti, a Konferencialigában rúgtam két gólt, éppen ezért nem voltam feszült, hogy a bajnokságban nem sikerült betalálni a Ferencváros elleni hazai meccsig.

– A remekül futballozó Böde Dánielt váltotta a második félidő közepén, kettő-egyes hazai vezetésnél, és szinte azonnal gólt fejelt, beállítva a végeredményt. Mennyire nehéz feladat a klub ikonját helyettesíteni?

– Dani helyére beállni nagy szó, neki sokkal több gólja van az első osztályban, mint nekem mérkőzésem! Rengeteget lehet tőle tanulni, fejlődhetek mellette, tényleg megtisztelő, ha pótolhatom vagy ha mellette futballozhatok.

– Ha egy mérkőzést kellene kiemelni az eddig lejátszottak közül, az FTC elleni lenne az?

– A Ferencváros ellen mindig különleges érzés játszani, a klub messze a többi előtt jár, de ahogy a példánk is mutatja, időnként el lehet kapni. Mielőtt beálltam, az volt Bognár György vezetőedző kérése, rúgjunk még egy gólt, különben nehéz lesz nyerni: örülök, hogy sikerült fejjel betalálnom, utána már főleg a védekezésen volt a hangsúly. De nagyon jól sikerült a DVSC elleni idegenbeli meccsünk is, szinte minden működött, amit előzetesen terveztünk, és sokat adtak az európai kupameccsek is, többek között az AEK Larnaca elleni hazai kilencven perc is.

– Korábban többször elmondta, mennyire szeretett Kecskeméten futballozni, éppen ezért érdekel: miként éli meg, hogy a KTE sorozatban kilenc bajnokin pont nélkül maradt?

– Kicsit értetlenül állok előtte, hiszen a csapat játékban a legtöbbször jobban nézett ki, mint amit aztán az eredmény mutatott. Sok barátom van a klubnál, szurkolok a KTE-nek, kulcskérdés lesz a bennmaradást illetően, miként alakul az idén még hátralévő négy bajnokija.

– Kecskeméti játékosként NB I-es első idényében hat gólt szerzett, most háromnál jár, a Paks pedig a második helyről várja a következő fordulót. Milyen folytatást remél?

– Legközelebb a ZTE-vel játszunk hazai pályán, vissza akarunk vágni az első körös vereségért. Szeretném túlszárnyalni az egyéni csúcsomat, de ha valaki azt mondja, egyszer sem találok be, de rendszeresen játszom, a csapat a dobogón végez és megnyeri a Magyar Kupát, azonnal aláírom!

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 11 8 2 1 19– 8 +11 26 2. Paksi FC 12 7 2 3 24–16 +8 23 3. Puskás Akadémia 12 7 2 3 20–14 +6 23 4. MTK Budapest 12 7 1 4 20–13 +7 22 5. Diósgyőri VTK 13 6 4 3 15–14 +1 22 6. Újpest FC 13 5 4 4 17–12 +5 19 7. Fehérvár FC 13 4 3 6 19–21 –2 15 8. Nyíregyháza Spartacus 13 4 3 6 17–21 –4 15 9. ETO FC Győr 12 3 5 4 14–16 –2 14 10. Zalaegerszegi TE 12 3 3 6 16–19 –3 12 11. Debreceni VSC 12 2 3 7 15–24 –9 9 12. Kecskeméti TE 13 1 2 10 7–25 –18 5

14. FORDULÓ

November 23., szombat

13.30: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: MTK Budapest–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

18.30: Fehérvár FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

November 24., vasárnap

13.00: Paksi FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

15.30: Ferencvárosi TC–DVTK (Tv: M4 Sport)

17.45: DVSC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)