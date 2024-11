Vladimir Radenkovics, a DVTK edzője: Még nem értünk el semmi különöset

– Hogyan csapódott le önben a Ferencváros elleni idegenbeli pontszerzés?

– A meccs után vegyes érzések kavarogtak bennem, hiszen háromgólos előnyre tettünk szert, de nagyon büszke vagyok a társaságra, hogy döntetlent ért el a Fradi otthonában − válaszolta lapunknak Vladimir Radenkovics, a Diósgyőri VTK 46 esztendős szerb vezetőedzője. − Rendkívül bátran futballoztunk, és ami nekem legalább ennyire fontos, a srácok az edzéseken gyakoroltak szerint játszottak, követték a meccstervet. Rengeteg mérkőzés vár még ránk az idényben, a maratoni fél távjánál sem járunk, úgyhogy nem lehetünk euforikus állapotban az eddigi részsikerek miatt. A játékosaimnak is azt mondom, felejtsék el a múlt vasárnap történteket, összpontosítsanak a következő feladatra.

– Ami keleti rangadó lesz: szombaton a Debrecennel csapnak össze a DVTK Stadionban.

– Ezért is kell rendbe tenni a fejeket. Néhány játékosom még mindig azon tépelődik, hogy meg kellett volna nyerni a Ferencváros elleni bajnokit, de ez már a múlt. Nekünk, az edzői stáb tagjainak kell megoldást találnunk arra, hogy minden labdarúgónk a Debrecen elleni mérkőzésre összpontosítson.

– Szép emlékei lehetnek a Loki elleni találkozókról, Szrdjan Blagojevics csapatát kétszer is legyőzte – csakhogy néhány hete már Nestor El Maestro a vezetőedző. Ez nehezíti a felkészülést?

– Szrdjan jól felismerhető stílussal vértezte fel a DVSC-t, amely kombinatív támadófutballt játszott. Nestor El Maestrót nem ismerem személyesen, de amikor a Slovannál pályaedzősködtem, bajnokcsapatot faragott a Spartak Trnavából. Attól, hogy új trénere van a Debrecennek, ellenfelünknél új energiák szabadulhatnak fel, mindenki bizonyítani akar, ugyanakkor idő kell, mire a játékosok elsajátítják az új elképzeléseket. Uralnunk kell a mérkőzést, meg kell erőltetnünk magunkat, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. A futballban olykor nem a játékmód, a helyzetek és a kombinációk száma, hanem a befektetett munka jelenti a döntő tényezőt, ezért mindent ki kell magunkból préselnünk. Vizsgafeladat vár ránk: jó formában és hangulatban vagyunk, fontos, hogy eredményesen zárjuk a szezont.

– Amíg az idegenbeli tabellán második, a hazain – nagyszerű szurkolótábora és remek infrastruktúrája ellenére – nyolcadik a DVTK. Miért döcög otthon a szekér?

– A stábommal is gondolkodtunk ezen. Az összes meccs mélyreható elemzése után arra jutottunk, nincs rendszerszintű oka a gyengébb hazai szereplésnek, egyszerűen így alakultak a mérkőzések. A legutóbbi, Fehérvár elleni hazai bajnokit nagy küzdelem árán nyertük meg, ami bizakodásra ad okot. A játékunk képe és a mérések alapján úgy gondolom, a jövőben javítunk a hazai statisztikánkon, nehezen bevehető vár épül Miskolcon.

Elton Acolatse (balra) a diósgyőriek egyik húzóembere – az előző fordulóban kiválóan futballozott, gólt is szerzett a Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzésen (Fotó: dvtk.eu)

– Huszonhét bajnokin irányította a csapatot, amely csak hatszor szenvedett vereséget. Miért nehéz legyőzni a DVTK-t?

– Az első pillanattól kezdve jó az öltözői hangulat, kedveljük egymást, szenvedéllyel futballozunk és bízunk egymásban. Ez az energia a legfontosabb, hiszen a kemény meccseken átsegít minket a holtponton. Minden mérkőzésen kicsit másképpen játszunk, ami nem könnyű a labdarúgóinknak, mert minden héten új szerepkörben találják magukat, de az eddigiek alapján működik az elképzelésünk. Ha nem is száz százalékban, de alkalmazkodunk az ellenfelekhez, emellett próbáljuk minél inkább kidomborítani az erősségeinket. Ugyanakkor intő jel, hogy az előző két idegenbeli találkozónkon hat gólt kaptunk, márpedig ha bármi kiugrót remélünk az idénytől, össze kell rántanunk a védekezést, mint az első három fordulót követően.

– Horváth Csenger érkezésével új sportigazgatója van a DVTK-nak. Az általa képviselt szakmai irányvonal alapján várható változás a csapat játékában?

– Egy csónakban evezünk az új sport­igazgatóval, jó a munkakapcsolatunk, ami napról napra gördülékenyebb azáltal, hogy egyre inkább megismeri a futballistákat, a stábtagokat. Amikor tavaly februárban először tárgyaltam a Diósgyőr tulajdonosával, hasonló témákról és elképzelésekről volt szó, mint amikor először ültem le Horváth Csengerrel egyeztetni: négyéves tervről, a fiatalok beépítéséről és értékesítéséről, ezáltal egy új modell felépítéséről, illetve arculat kialakításáról beszéltünk, hiszen az a célunk, hogy a klub meghatározó szereplője legyen a magyar mezőnynek, és vonzóvá váljon a legtehetségesebbek és a válogatott futballisták számára egyaránt. Sok erőssége van a csapatunknak, céltudatos játékkal, akár négy-öt érintésből az ellenfél kapuja elé tudunk kerülni. Jó úton járunk ahhoz, hogy még gyorsabb akciókat vezessünk, de az is feladatunk, hogy a szurkolói elvárásnak megfelelően több helyzetet alakítsunk ki és kombinatívabb legyen az előrejátékunk.

– Mint említette, négyéves terv alapján építkeznek − de mi jelenti a sikert erre az idényre?

– Előrébb kell zárnunk, mint az előző évadban, amikor hetedikek lettünk és közel kell kerülnünk ahhoz, hogy meglepetést szerezzünk, azaz nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezzünk. Emellett fontos, hogy az akadémiánkról minél több játékost áramoltassunk az első csapatba, az esetleges nehéz helyzetekben kitartva akarjuk támogatni őket a fejlődésükben. Piacképes futballistákat akarunk nevelni, és mivel jó munka folyik az utánpótlásunkban, ezen a téren is bizakodó vagyok.

– Miért lenne meglepetés az élmezőnyben végezni, amikor egy pontra vannak a harmadik helytől?

– Rengeteg meccs vár még ránk, a bajnokság felénél sem járunk, nem értünk még el semmi különöset, de ha a bajnokság hajrájában is közel leszünk a dobogóhoz, megpróbálunk odaérni. Mérkőzésről mérkőzésre gondolkodom, a játékosokban is igyekszem erősíteni ezt a szemléletet. Hiszem, hogy a srácok képesek szép eredményt elérni, de ehhez az kell, hogy folytassák az elkezdett munkát, egy percre sem gondolhatja senki, hogy elég jó a csapat.

– Ha már a fiatalokat említette: játékperceik számát tekintve a Diósgyőr nyolcadik a rangsorban.

– Ez igaz, ezzel együtt időarányosan az MLSZ kritériumának megfelelően teljesítjük a fiatalpercek számát, a legtöbb klubbal ellentétben tizenkilenc

év alattiaknak is lehetőséget adunk – a Kecskemét ellen a rossz idényrajt ellenére két tizennyolc évessel álltunk fel. A Nemzeti Sportügynökség elvárásaitól időarányosan elmaradásban vagyunk, ezen a téren a bajnokság végéig kell utolérnünk magunkat. A szezonnak volt egy kisebb része, amikor a vezetőséggel egyeztetve arra jutottunk, hogy a tapasztaltabb labdarúgókat játszatjuk, velük sikerült stabilizálnunk a helyünket a tabellán, majd visszatértünk az ifjak szerepeltetéséhez. Örömteli fiataljaink fejlődési üteme, elégedett vagyok a teljesítményükkel és a játékperceik számával. Biztos vagyok benne, hogy a keretünkben már most találni olyan tehetségeket, akik a nemzetközi piacon is érdekesek lehetnek.

Jobb pontátlagot ér el korábbi főnökénél Vladimir Radenkovics (jobbra) régen látott pontátlagot szállít a DVTK kispadján – az NB I-es bajnokikat figyelembe véve 1.64-et a Transfermarkt adatai szerint. A legutóbbi vezetőedző, aki az OTP Bank Ligában meg tudta közelíteni a diósgyőri kispadon, Tomiszlav Szivics (balra) volt 2013 és 2015 között, stábjában a másodedzői feladatokat ellátó Radenkoviccsal, nála 1.5-öt mutatnak a statisztikák. Egy beugró azonban mindenkit leköröz: Vitelki Zoltán 2015 tavaszán öt meccsen irányított megbízottként, mérlege négy győzelem és egy döntetlen, pontátlaga tehát 2.6 volt.

NB I

15. FORDULÓ

PÉNTEK

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

12.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.30: ETO FC Győr–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!