Bényei Ágoston: Életem gólját szereztem!

BUMM! A labda védhetetlenül csapódott a kapu jobb oldalába, a ferencvárosi Dibusz Dénesnek esélye sem volt – Bényei Ágoston, a diósgyőri középpályás parádés gólt szerzett, kissé jobbról, 17 méterről lőtt védhetetlenül a hálóba.

„Jólesett a rengeteg gratuláló üzenet, az ilyen pillanatokért érdemes futballozni – mondta lapunknak a DVTK 21 éves játékosa. – Az esetek kilencven százalékában a kipattanóra kell érkeznem, így történt a Ferencváros ellen is. Miután a szögletet követően a védő kifejelte a labdát, s az éppen felém kanyarodott, kapásból lőttem, és abban a pillanatban, amint elhagyta a lábam, éreztem, ebből gól lesz. Szerencsére így is történt, azzal már három nullára vezettünk az Üllői úton – életem gólját szereztem! Nem tagadom, ha nem is álmodozom ilyen pillanatokról, sokszor elképzelem magamban, ahogy a társak engem ünnepelnek, mert fontos és nagy gólt lőttem. Egyébként sokat gyakoroltam az ilyen és ehhez hasonló szituációkat edzésen és azon kívül is: volt, hogy megkértem a csapattársa­mat, Bárdos Bencét, maradjon kint velem a tréning után, és dobálja nekem a labdát. Valamikor kapásból vagy egy pattanás után, máskor meg dropból próbálkoztam. Tisztában voltam vele, hogy sokat kell gyakorolnom ahhoz, hogy ha ilyen szituációba kerülök, gólt szerezzek. Beérett a munka gyümölcse, és ez jó érzéssel tölt el. Nem kérdés, a jövőben is végzek majd pluszmunkát, mert megvan az eredménye, úgyhogy Bence készülhet…”

Bényei Ágoston egy hónapja a Puskás Akadémia ellen (1–1) tért vissza két és fél hónapos kihagyása után (a Ferencváros ellen sérült meg, részlegesen elszakadt a bal combfeszítőizma), ráadásul csereként beállva ő egyenlített. Javuló formát mutat, bevallása szerint ez nem a véletlen műve.

„Jobb állapotban érzem magam, mint a sérülésem előtt. Hogy ez minek köszönhető? A rehabilitáció remekül sikerült, még jobban konkretizáltuk a napi, heti tervemet. Itt az alvásra, az étkezésre, a regenerációra kell elsősorban gondolni, valamint a táplálékkiegészítők megfelelő bevitelére. Beszereztem egy mérőeszközt, amelynek állandó viselésével pontosan tudom monitorozni az állapotomat. Méri a terhelés szintjét, az alvásom minőségét, a regenerációt, ezek alapján jobban lehet látni, mennyire és hogyan lehet terhelni. Persze legalább ennyire fontos, hogy rendkívül motivált vagyok, fejlődni akarok, napról napra jobb lenni.”

A játékos hozzátette, idegenben jó eredménynek számítana a Ferencváros elleni iksz, de így, hogy három nullára vezettek, sőt a hajrában majdnem kikaptak (Matheus Saldanha lesről talált be), kissé keserű a szájuk íze.

„Remekül kezdtünk, lehet, hogy a Fradi kicsit »belealudt« a meccsbe, mi pedig ezt kihasználtuk. Fontos momentum volt, amikor az első félidő hajrájában Varga Barnabás szépített: azt beszéltük meg a szünetben, hogy úgy futunk ki a pályára, mintha döntetlen lenne. A Fradi a fordulás után nagyon rákapcsolt, és egyenlített. A körülmények ismeretében van bennünk hiányérzet, de a meccs egészét vizsgálva igazságos döntetlen született. Már előrenézünk, szeretnénk folytatni a sorozatunkat: négy bajnoki óta vagyunk veretlenek, szereztünk nyolc pontot, legközelebb a Debrecent fogadjuk. A Loki az élvonalban maradásért küzd, én is voltam hasonló helyzetben, akkor is mindig úgy mentünk ki a pályára, hogy most megmutatjuk, nyerni akarunk, óriási bizonyítási vágy dolgozott bennünk. Kemény meccs vár ránk, csakúgy, mint a Kecskemét és a Győr elleni idegenbeli bajnokin. Tartani akarjuk a lépést az élmezőnnyel! Örömteli, hogy szombaton visszatérhet a csapatba Gera Dániel, aki letöltötte öt sárga lapos eltiltását: jobb oldali játékosunk rendre eksztázisban futballozik, nem véletlenül került be a válogatott keretébe és kapott szerepet. Fontos láncszeme a csapatunknak, az egyik motorja, visszatérésével még erősebbek leszünk. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Fradi ellen Szatmári Csaba jól megoldotta a feladatot a jobb oldali védő pozícióban. Bizakodom a jövőt illetően, jó úton járunk, egyre összeszokottabb a társaság, a szakmai stábbal is remekül megtaláltuk a hangot. Nekem pedig nem lehet más célom, mint egyre jobban futballozni.”