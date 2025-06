Az NB II kiesőjétől érkezett játékos Kecskemétre

„Több megkeresésem is volt, de amikor a menedzserem megemlítette, hogy a KTE is köztük van, akkor egyből az első helyre került nálam a klub. Örülök neki, hogy végül minden jól is alakult. Meglepően sok korábbi csapattársam van az öltözőben, Bocskay Bercivel beszéltem is az érkezésem előtt, aki ugyancsak megerősített abban, hogy jó helyen leszek itt, jó közösségbe kerülök. Megvannak a céljaim, de nem szeretek ígérgetni, a pályán kell beszélnie a teljesítményünknek, együtt és egyénileg is. Szeretnék minél többet hozzátenni a csapat sikerességéhez. Sokszor mondták már nekem, hogy amolyan dzsókerjátékos vagyok, aki a középpályán és a jobb oldalon is feltalálja magát, talán a nyolcas pozíció és a jobb oldali futó szerepköre az, ami a legközelebb áll hozzám” – mondta klubja honlapjának Eördögh András.

A 23 éves, korábbi korosztályos válogatott játékos a Honvédban kezdett el futballozni, ahol fokozatosan járta végig a korosztályos csapatokat, a 2019–2020-as idényben pedig bemutatkozhatott a tartalékok között. A következő évadban alapemberré vált az NB III-ban, 31 bajnokin hét gólig jutott, majd a kispestiek kölcsönadták Siófokra, az NB II-es csapat színeiben 48 tétmeccsen öt-öt gólt és gólpasszt jegyzett. A Honvéd visszarendelte, így 2023 tavaszán hét alkalommal is pályára léphetett az élvonalban, amelytől csapata búcsúzni kényszerült. A másodosztályban további 25 találkozón játszott, szerződése lejártával aztán Tatabányára – amely sereghajtóként esett ki az NB II-ből – igazolt, s a mögöttünk hagyott szezonban 30 tétmérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt ért el.

A KTE azt nem közölte, hogy a 100 másodosztályú mérkőzésen szereplő középpályás mennyi időre írt alá.