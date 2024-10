Dombi Tibor: Összevissza voltunk a pályán, egyből ment a mutogatás a másikra, a beletörődés

Dombi Tibor, a DVSC megbízott vezetőedzője így értékelt.

„Öt meccs, öt vereség, eléggé lent vagyunk. Legutóbb a Fehérvár ellen remegő lábakkal léptünk pályára, azt kértem, hogy ebből valahogy jöjjünk ki, és élvezzük a játékot, mert ki kell jönnünk ebből a mélységből. De ugyanazt éreztem most is, hogy az öltözőben még rendben vagyunk, de amikor nem jönnek a pozitív dolgok a pályán, akkor elbizonytalanodunk. Nem tudtuk megszerezni a vezetést, nem volt átütőerő a játékunkban és egymást húztuk le. Ahogy telt az idő, az egyre jobban kedvezett a Mezőkövesdnek a null-null, egyre lelkesebbek lettek, nálunk meg jöttek az elemi hibák: tizenegyes, kihagyott helyzetek, semmi sem sikerült. Ezért nemhogy a Ferencváros elleni bajnoki előtt feljebb jöttünk volna, hanem még mélyebbre kerültünk.”

Az NSO Tv kérdésére, hogy a Mezőkövesd vezető gólja után a DVSC NB I-es csapatként a hátralévő időben miért nem szegezte a kapuja elé az NB II-es ellenfelet az egyenlítés reményében, így felelt:

„Az történt, ami a korábbi meccseken is, a negatív fordulat nem feltüzelte a csapatot, hanem teljesen lenyomja. Egyből megy a mutogatás a másikra, a beletörődés. Próbáltunk cserélgetni, még egy csatárt behozni, dehát összevissza voltunk, a csatárok nem is középen voltak és olyan hibákat vétettünk, amelyektől teljesen elbizonytalanodtunk. Ez már nem is szakmai kérdés, hanem lelki. Karakterek kellenének, kevés az igazi karakter, aki ilyenkor helyreteszi először saját magát, aztán a társait, és megmutatja, hogy igen, gyerekek, utánam gyertek! Ilyen játékost most nem látok a csapatban.”

Hozzátette, már csak a munkában hisz, mert a csapatépítőkön, elbeszélgetéseken már túl vannak, és azok nem segítettek. Felvetődik a kérdés, ha remegő lábakkal léptek pályára a Mezőkövesd ellen is, akkor mi lesz vasárnap a Ferencváros ellen a Groupama Arénában?

„Jó kérdés, nem tudom. Nem is tudom, hány fokos fordulatnak kellene bekövetkezni, hogy legalább értékelhető dolgokat csináljunk, kinézzünk csapatként. Olyanok voltunk ma a gól után, mint az elveszett bárány, teljesen szétestünk, és ez volt a Fehérvár ellen is. Nem tudom, mit lehetne még csinálni. Azon leszünk, hogy a Ferencváros elleni teljesítményünk ne legyen nagyon égő.”

Csertői Aurél, a Mezőkövesd vezetőedzője a következőket mondta a továbbjutás után.

„Igazi futballhangulat volt a pályán is, kemény párharcok, lehetőségek mindkét oldalon. Mi tudtunk lőni egy gólt, ezért megérdemelt a továbbjutásunk, extrát nyújtottak ma a fiúk. Megálltuk a helyünket, felvettük a kesztyűt egy NB I-es csapat ellen, ez örvendetes a jövőre nézve.”

A vezető gól után a hazai közönség a nevét skandálta, erre azonban a sajtótájékoztatón így reagált:

„Nem hallok ilyeneket meccs közben, de egyébként is a csapatot kell éltetni, az edzők jönnek, mennek. Biztos jól esett volna, ha hallom, de elsősorban a csapat előtt le a kalappal.”