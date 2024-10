A Paks ismét vereséggel küldte haza a Ferencvárost!

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Paksi FC–Ferencvárosi TC 3–1 (Osváth 2., Böde 35., Tóth Barnabás 69., ill. Kady 62.)

Paks, Paksi FC Stadion, 4388 néző. Vezette: Berke

ELFOGYTAK A JEGYEK a forduló rangadójára már csütörtökön – no, persze, a Ferencváros vendégjátéka az országban mindenütt megmozgatja a nézőket. Az ország legnépszerűbb csapatára akkor is kíváncsiak az emberek, ha gyengébben szerepel, főként ez a helyzet akkor, amikor hosszú ideje uralja a mezőnyt. Márpedig jó ideje ez a helyzet. Az előző hat idényben a Fradi lett az aranyérmes, lehetőségeivel, játékoskeretével most is messze kiemelkedik, amit jól jelez az is, hogy hibátlan mérleggel várta a Paks elleni bajnokit. A Pascal Jansen edzette együttes hat győzelemmel indította a bajnokságot, hasonlóra két évvel korábban még Sztanyiszlav Csercseszov edzősége idején volt képes, a hetedik fellépésén aztán megszakadt a sorozat, miután Kecskeméten 2–0-s vereséget szenvedett.

Jobb bajnoki induláshoz egyébként egészen a 2015–2016-os idényig kell visszamenni. Akkor Thomas Doll irányításával a Ferencváros az első kilenc mérkőzését kivétel nélkül megnyerte, hogy aztán tizedik próbálkozásra gól nélküli döntetlent játsszon Felcsúton a Puskás Akadémiával. A kilenc évvel ezelőtti menetelésnek pedig Böde Dániel volt a kulcsfigurája. Az akkor megnyert kilenc találkozóból csak az elsőn, a Haladás (2–0) ellen nem talált be, ugyanakkor a Vasas (2–0), a Fehérvár (3–1) és az Újpest (2–1) ellen is duplázott, összesen tizenegy gólt szerzett, hogy aztán gólkirályként segítse bajnoki címhez az FTC-t. A 25-szörös válogatott labdarúgó 2019 nyara óta ismét a Paksot erősíti, és bár Bognár György edző rendre a cserék közé nevezi, amikor pályára küldi, mindig hozzá tud tenni a paksiak futballjához – no, de most! Böde Dániel ebben az idényben először kezdett, és ismét főszereplő lett…

Noha a Ferencvárosnak Pakson is jól megy (19 meccsből tizenegyet megnyert), legutóbb több mint másfél éve, 2023. február 1-jén szerzett ponto(ka)t, és annak a 3–1-es sikernek Vécsei Bálint is a részese volt, aki immár szintén a paksiakat erősíti. A Paks egyébként az új korban kétszer is legyőzte esélyesebb ellenfelét, mindkétszer 3–2-re, de az is önbizalmat adhatott neki, hogy május 15-én a Magyar Kupa döntőjében is nyert, hosszabbítás után 2–0-ra.

No, de térjünk vissza a jelenbe: nemcsak Böde kezdő tizenegybeli szerepe jelentett meglepetést hazai oldalon, hanem az is, hogy a kapuban nem Simon Barnabás kezdett, hanem a nyáron igazolt Kovácsik Ádám – a 33 esztendős kapusnak ez volt az első bajnokija a Paks szerelésében. Aki arra volt kíváncsi, a Fradi támadósorában ismét ott lesz-e Varga Barnabás és a brazil Matheus Saldanha, az csalódott, hiszen a légiós újfent a cserék közé lett nevezve, tegyük hozzá, a holland tréner négy helyen is megváltoztatta a hét közben látott kezdő tizenegyet.

„Tisztelet a hősöknek!” – állt azon a transzparensen, amelyen a ferencvárosi B-közép tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt, hogy aztán két perc se teljen el a találkozóból, máris tomboljon a lelátó paksi része. A korábban szintén a Fradiban játszó Vécsei bombáját Dibusz Dénes még bravúrral hárítani tudta, ám Osváth Attila átlövésénél már tehetetlennek bizonyult. Ennél jobb kezdést aligha remélhettek a paksiak, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy már a 6. percben 2–0-t mutasson az eredményjelző . Történt, hogy a bal oldali szöglet után Vécsei pazar mozdulattal a levegőben elvetődve kapásból lőtte kapura a labdát, amely csak azért nem kötött ki a hálóban, mert Stefan Gartenmann a gólvonalon állva mentett. Még negyedórája sem tartott az összecsapás, amikor Tosin Kehinde lódult meg a bal szélen, és bár be akarta adni a labdát, lecsúszott a lábáról, és kevés híján a hazai kapu bal sarkában kötött ki. A játékrész közepénél Varga Barnabás egy mélységi indítás után fantasztikus légstoppal tette maga elé a labdát, ziccerbe került, ám tizenegy méterről küldött lövését Kovácsik bravúrral védte.

A Fradi mezőnyfölénybe került, mindkét oldalról sorozatban érkeztek kapu elé a szögletből veszélyesen belőtt labdák, bizony, ekkor levegőben lógott az egyenlítés.