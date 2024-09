A Fehérvár három góllal legyőzte NB II-es ellenfelét felkészülési mérkőzésen

„Nyerni mindig jó, de a csapat egész heti munkája is nagyon pozitív volt, remek hangulatban, ám nagyon keményen edzettünk az elmúlt három napban. A Gyirmót a másodosztályban jelentős játékerőt képviselő, kulturált focit játszó együttes, nagyon fontos, hogy nem kaptunk gólt, és örülök, hogy hármat is tudtunk szerezni. Az összes játékos megkapta a lehetőséget, az utolsó húsz percben szinte az U19-es csapatunk volt a pályán, ami szintén nagy pozitívum, nagyon örülök, hogy így helytállt mindenki. Ezen az úton igyekszünk továbbmenni, most három nap pihenő vár a csapatra, majd hétfőtől a Monor elleni kupameccsre készülünk. Nagyon komolyan vesszük az ellenfelünket, egy percig sem nézhetjük le őket azért, mert két osztállyal alacsonyabban játszanak, mint mi. Egyértelmű célunk, hogy minél tovább jussunk a kupában” – értékelt a fehérvári klubhonlapnak Pető Tamás vezetőedző.

„Nagyon jó volt újra Vidi-mezben pályára lépni, még akkor is, ha ez csupán felkészülési találkozó volt – ezt már a harmadik gólt szerző, Paksról visszatérő Szabó Bálint mondta. – Harminc percet töltöttem a pályán, élveztem a játékot, és örülök annak is, hogy sikerült góllal visszatérnem. A találat előtt Stefanellivel játszottam össze, szépen vette vissza a labdát a kapus mellett, majd bepasszolta nekem, és már csak a kapuba kellett továbbítanom. A csapattársakkal könnyen megtaláltam a pályán a közös hangot, az utolsó negyedórában sok fiatal kapott lehetőséget, mindenki jól játszott, és csak ismételni tudom magam, nagyon örülök, hogy újra Vidi-mezben léphettem pályára.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Fehérvár FC–Gyirmót FC Győr (NB II) 3–0 (0–0)

FEHÉRVÁR FC: Dala (Veszelinov, a szünetben) – Melnik (Huszti, 30.), Larsen (Virágh, 75.), Spandler (Kecskés M., 72.), Milicevic (Simut, 30.) – Pető M. (Kovács B., a szünetben), Bedi, Kovács M. (Horváth T., 72.), Katona Mátyás (Szabó B., 55.) – Kovács P. (Tóth T., 55.), Holender (Stefanelli, 55.). Vezetőedző: Pető Tamás

G: Kovács M. (60.), Stefanelli (61.), Szabó B. (75.)