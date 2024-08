Hornyák Zsolt: Szerintem igaza van a paksi vezetőedzőnek, a szövetség a magyar klubok ellen van, amikor nem engedi a pihenőt

PUSKÁS AKADÉMIA–NYÍREGYHÁZA 3–1

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Köszönöm a csapatomnak ezt a teljesítményt! És a Nyíregyházának is, amely korrekt módon állt a pályaválasztói jog felcseréléséhez. A regeneráción és a taktikai felkészülésen volt a hangsúly. Jól kezdtük a mérkőzést, már az első félidőben el kellett volna dönteni a sorsát.

– Mi változott a második félidőben?

– Korábban is megtörtént, hogy a találkozó bizonyos fázisai­ban túlságosan passzív a futballunk, itt is volt egy ilyen időszak, de aztán a csereként beküldött játékosok új lendületet adtak a gárdának, megérdemelten nyertünk.

– Egymást követik a tétmérkőzések…

– Rendkívül nehéz hét után és előtt vagyunk. Örülünk, hogy így is kilenc pontunk van, és bár nem akarom Bognár Györgyöt idézni, szerintem igaza van a paksi vezetőedzőnek: a szövetség a magyar klubok ellen van, amikor nem engedi a pihenőt. Az örmény ellenfelünk nem játszott ezen a hétvégén, azt meg jól tudom, hogy a szlovák klubok is két meccset is elhalaszthatnak – négy NB I-es együttes van versenyben, és itt játszani kell. Pedig a nemzetközi sikerek a magyar bajnokságot segítik....