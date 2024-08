Lukics korai góljára Bognár-dupla volt a válasz, nyert Győrben az MTK

NB I

3. FORDULÓ

ETO FC Győr–MTK Budapest 1–2 (N. Lukics 2., ill. Bognár 38., 54. – mindkettőt 11-esből)

Győr, ETO Stadion, 3420 néző. V: Rúsz

A HARMADIK FORDULÓBAN a harmadik kapus nevével kezdődött az ETO FC Győr összeállítása. A héten Dunaszerdahelyről igazolt Samuel Petrást Borbély Balázs vezetőedző a várakozásnak megfelelően a kezdőcsapatba jelölte, és innentől kezdve aligha lesz változás ezen a poszton az idény hátralévő részében. A mérkőzés elején azonban korántsem a győri kapus volt a főszereplő, hiszen Claudiu Bumba remek beadását követően Nenad Lukics már a második percben előnyhöz juttatta a hazaiakat. A szerb csatár ezt megelőzően 2023. április 29-én szerzett gólt a magyar élvonalban, a Budapest Honvéd színeiben a Kisvárda ellen (2–2).

A játékosok mentségére legyen mondva, a pálya nagy részére tűző nap és a rekkenő hőség nem könnyítette a színvonalas játék kialakulását, az MTK és az ETO futballistái is számos gyermeteg hibát követtek el, a társaktól néhány méterről indított passzoknál a labda időnként méterekkel kerülte el a címzettet. Az ivószünetet követően a hazaiak fokozták a tempót, többször is eljutottak az MTK kapujáig, az egyik ilyen lehetőségnél Claudiu Bumba kapott egy rúgást, s bár kétszer is megpróbálta folytatni a játékot, le kellett cserélni a győriek addigi legjobbját. A meccs képe nem változott, ha Luciano Vera pontosan centerez a 34. percben, könnyen kétgólos előnybe kerülhetett volna az ETO. Ehelyett a szöglet utáni kontrából megindult az MTK, Petras tizenegyest hozott össze, Bognár István pedig magabiztosan értékesítette, ez egyúttal az MTK első helyzete volt.

A szünet után is az ETO akarata érvényesült, Mamady Diarra előbb beadással, majd lövéssel veszélyeztetett, Bánáti Kevin is gólt szerezhetett volna, s még csak a 48. percben jártunk. S hogy mit ért a jó játék? Újabb vendég tizenegyest. Kovács Patrik talán még mindig érzi Luciano Vera simítását az arcán, de Bognár István második büntetőből szerzett gólját már ő is meg tudta ünnepelni. Az MTK az eddigieknél is passzívabbá vált, rengeteg szabálytalansággal tördelte a játékot, ám az ETO nem alakított ki nagyobb helyzeteket. A mérkőzés hajrájában a házigazda is közel került ahhoz, hogy ajándékbüntetőt kapjon, ám Luciano Vera esésénél − a tizenegyespontra mutató Rúsz Mártonnal ellentétben − résen volt a VAR-szoba. Az egész mérkőzést tekintve a Győr győzelmet, de legalább döntetlent érdemelt volna, a második, könnyű síppal fújt büntető azonban megfogta a csapatot, amely így a harmadik fordulót is pont nélkül, utolsó helyezettként zárja. Bár az MTK ezúttal alig próbálkozott az ellenfél kapuja előtt, továbbra is hibátlan a 2024–2025-ös idényben.