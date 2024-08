Tovább menetel a Puskás Akadémia, a Nyíregyházát is legyőzte

NB I

3. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 3–1 (Komáromi 3., Levi 35., Nagy Zsolt 90+2. perc – 11-esből, ill. Beke 64.)

Felcsút, Pancho Aréna, 921 néző. V: Bognár T.

KÉT PERC ÖTVENNYOLC MÁSODPERC – nem kellett sok idő, hogy a Puskás Akadémia a Nyíregyháza kapujába küldje a labdát. Pedig biztos volt, hogy a vendégek ezt szerették volna leginkább elkerülni, és már a kezdésnél érezni lehetett, Tímár Krisztián vezetőedző megpróbálta a lehető legjobban megszervezni együttese védekezését. Három belső és két szélső védő kapott helyet a kezdőcsapatban, de úgy tűnt, az újonc a támadásokról sem akar lemondani, mert három csatár helyezkedett legelöl. Az is igaz, hogy a legutóbb az MTK Budapest ellen elveszített mérkőzést követően (0–3) átalakult a Szpari, öt olyan játékos került be a kezdőbe, aki a Hidegkuti-stadionban nem volt ott.



Ennél is látványosabban alakult át a Puskás Akadémia, ám erre számítani lehetett: előző vasárnap a ZTE-t verte meg 2–1-re a felcsúti együttes, csütörtökön pedig Örményországban játszott nemzetközi kupamérkőzést (és nyert az Ararat otthonában 1–0-ra), majd a hét közben következik a visszavágó, s Hornyák Zsolt vezetőedző már korábban jelezte, ezt a menetelést csak folyamatos cserélgetéssel lehet átvészelni. Nos, vasárnap este hat olyan futballista került a kezdőbe, aki csütörtökön nem szerepelt ott, és a frissítésnek meg is lett az eredménye.



Szóval, a harmadik perc végén voltunk, amikor a hosszan előrevágott labdára Fejér Csongor próbált lecsapni messzire kifutva a kapujából. Ám Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia válogatott futballistája megérezte, lehet keresnivalója, és az utolsó pillanatban elpöckölte a labdát a kapus elől, a középre adását követően pedig Komáromi Györgynek az üres kapuba kellett továbbítania – meg is oldotta.



Egy hete megemlítettük a tudósításban, hogy ránézésre nincs túl jó állapotban a felcsúti gyepszőnyeg, folyamatosan fordult ki a föld a kitámasztásoknál, így fél óra után úgy nézett ki a talaj, mintha vakondok támadták volna meg – a ZTE ellen az eredményjelző tábla romlott el, ezúttal a hálóról derült ki, hogy lyukas, ezért meccs közben kellett gyorsan toldozni-foldozni.



Előnye birtokában a Puskás Akadémia játékosai nyugodtan adogattak a mezőnyben, a házigazda védelme pedig vissza tudta verni a nyírségi akciókat, a mérkőzés első szakaszában Markek Tamásnak nem is akadt feladata.



Az első félidőben Nagy Zsolt tündökölt: az Eb-n is szerepelt középpályás még a szünet előtt adott egy újabb gólpasszt (Jonathan Levinek), mégis duzzogva ment az öltözőbe, mert Komáromi György elfutása után az üres kapuba kellett volna lőnie, de a léc fölé küldte a labdát, pedig száz ilyen helyzetből százegy gólt lő…

A második félidő elején is Nagy Zsolt hívta fel magára a figyelmet, életerős lövésénél a léc mentette meg a nyíregyháziakat. Nagyon úgy festett, tetemesre nőhet a házigazda előnye, ám a PAFC kissé lefékezett, a Szpari cseréitől élénkebbé vált a vendégek játéka, és Beke Péter lendületes támadást lezárva szépített is. Izgalmassá vált így a mérkőzés utolsó szakasza, hiszen a felcsútiakon érezni lehetett a hétközi örményországi kirándulás fáradalmait, Hornyák Zsolt cserékkel próbálta frissíteni a csapatát.

A nyíregyháziak mindent megpróbáltak, de egyenlítés helyett a meccs végén a hazaiak végezhettek el büntetőt, meg is született a harmadik góljuk − és a harmadik fordulóban az idénybeli harmadik bajnoki győzelmük is.