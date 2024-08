Hogyan éltem meg a meccs végét? Nincsen hangom, úgy üvöltöttem – Eppel az őrületes 3–3 után

Eppel Márton már a kispadról nézte végig az őrületes végjátékot.

„Nincsen hangom, úgy üvöltöttem, ám szerintem mindenki a mesteren kívül, a játékosok is. Elképesztő meccs volt! Ez a stadionavatónak is betudható, de annak is, hogy a mi csapatunk mindig győzni akar, és mindenki ellen úgy próbálunk játszani, hogy támadólag lépünk fel, nem hátul állunk, próbálunk aktívak lenni, sok akciót vezetni. Szerintem ez látszott is a mérkőzésen, nagyon közönségszórakoztató volt. Az már más kérdés, hogy rúghattunk volna még többet, és el lehetett volna kerülni néhány gólt, ám személy szerint azt gondolom, kell ennek a csapatnak még egy kis rutin, és akkor abszolút elkerülhetőek lesznek ezek a kettő nulláról megfordított három kettes meccsek.”

Videónkban elárulja, mit jelent neki, hogy az új stadion első gólját szerezte, illetve beszélgetünk arról: szeret a Fehérvár ellen történelmi gólokat lőni, hiszen 2017-ben a Honvéd színeiben bajnoki címet érőt szerzett. Az is szóba kerül, hogy 2021 májusa után volt ismét eredményes az NB I-ben, éppen a Ferencváros ellen, amelynek a következő fordulóban vendégei lesznek.

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC 3–3 (Eppel 5., Kovácsréti 39., Babics 88., ill. Gradisar 45., Kovács Milán 62. – öngól, Alaxai 85. – öngól)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7800 néző. Vezette: Bognár T.