A többiek azt mondták, helyezhettem volna még – Vágó élete legnagyobb gólját lőtte

Vágó Levente szerint bár fél órát emberelőnyben játszottak, értékes pontot szereztek.

„Büszke vagyok a társaságra, hogy ilyen jó volt a hozzáállás. Komoly játékot is mutattunk be véleményem szerint, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, mi domináltunk a meccsen, az történt a pályán, amit elterveztünk. Picit úgy érzem, hogy a semmiből rúgta a Loki a gólt, de nagyon jókor egyenlítettünk, úgy mentünk be a szünetre. Utána segített minket az emberelőny, megpróbáltuk a szélre kivinni a labdákat, jöttek a beadások, de sajnos hiányzott a második gólunk. A befejezésekben még fejlődni kell, megyünk előre, ugyanígy kell hozzáállni, és meglesz a gyümölcse.”

Videónkban beszél még a fantasztikus találatáról; megtudjuk, kinek üzent a gólöröme során, és azt is, ez volt élete legnagyobb gólja.

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Debreceni VSC 1–1 (1–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 3835 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Vágó (45+2.), ill. Domingues (19.)

Kiállítva: Ferenczi (62., DVSC)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!