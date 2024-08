A Szpari–Fehérvár után Tímár Krisztián és Pető Tamás is egyetértett: ezért érdemes meccsre járni!

A Fehérvár edzője, Pető Tamás szerint őrült mérkőzésen vannak túl.

„Az ilyen találkozókért érdemes a szurkolóknak kijárni a stadionokba. Nagyszerű futballhangulat volt, ezzel a megszerzett ponttal elégedettek lehetünk, és szerintem reális is az eredmény. Nagyon mélyről álltunk fel, miután nagyon gyorsan kaptuk a gólokat. Ez azt bizonyítja, hogy van tartása a csapatnak, fordítani is tudtunk, igaz, egy szerencsés góllal. Sajnálom, hogy nem tudtuk kihúzni a végéig, de a hozzáállással nagyon elégedett vagyok. Játékban van mit javulni, de fogunk is, ezt megígérem.”

A Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián kijelentette: ezt már az a csapat volt, amit hétről hétre látni szeretne a pályán.

„Elejétől a végéig győzelemre játszottunk. Bosszant, hogy olyan egyéni hibákból kaptuk a gólokat, amik elkerülhetőek lettek volna. Sokáig stabilnak nézett ki a játékunk, az ellenfél helyzetet sem tudott kialakítani, aztán a szünet előtt jött egy kis rövidzárlat, amiből gólt is kaptunk. A második félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Helyzeteket alakítottunk ki, de gólokat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, sok csapat már feladta volna, de volt tartásunk, visszajöttünk. Viszont a jövőben azt szeretném, ha ezeket a meccseket meg tudnánk nyerni. Elöl nagyobb koncentráció kell, mert a kontrákkal eldönthettük volna. Meg kell jegyeznem, hogy ezért a hangulatért érdemes labdarúgónak lenni és meccsekre járni. Erre várt a város, kiböjtölte, én pedig ígérem, hogy mindig ilyen hozzáállással fogunk játszani.”

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC 3–3 (Eppel 5., Kovácsréti 39., Babics 88., ill. Gradisar 45., Kovács Milán 62. – öngól, Alaxai 85. – öngól)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7800 néző. Vezette: Bognár T.