A ráadásban egyenlített odahaza a Nyíregyháza a Kisvárda ellen

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 1–1 (Kovácsréti 90+3. – 11-esből, ill. Matic 8.)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 6834 néző. Vezette: Berke

Ilyen még nem volt, s bizony több mint egy évtizeddel ezelőtt megmosolyogták volna, ha valaki Nyíregyháza–Kisvárda NB I-es meccset vizionál. A Várda 2014-ben esett ki a másodosztályból, egy évvel később pedig NB III-as lett a Nyíregyháza is, miután nem kapta meg az élvonalbeli licencet. Ekkor valószínűleg két ember hitt abban, hogy lehetnek szabolcsi csapatok a legmagasabb osztályban, Révész Attila és Révész Bálint. Előbbi a kisvárdai labdarúgás lelke, utóbbi a nyíregyházi klub tulajdonosa. A két úr között nincs rokoni kapcsolat, az viszont biztos, hogy nélkülük nem rendeztek volna szabolcsi NB I-es rangadót 2025 júliusának utolsó vasárnapján… A Nyíregyháza története tizenötödik, a Kisvárda hetedik első osztályú idényét kezdhette meg, a két csapat legutóbb a 2017–2018-as évadban, az NB II-ben játszott egymás ellen tétmérkőzést, akkor mindkét összecsapás döntetlennel zárult.

A történelmi meccsre majdnem hétezren váltottak jegyet a Nyíregyháza Városi Stadionba, korábban soha ennyien nem voltak a két csapat mérkőzésén. Mindkét szakvezető a háromvédős rendszert választotta, s a vendégeknél tökéletesen működött is, amit Gerliczki Máté megálmodott. Nem úgy a Szparinál… Már az első percekben feltűnő volt, hogy nincs meg az összehang a hátsó alakzatban, sok volt a bizonytalanság. Ha mindez nem lett volna elég gond a vendéglátóknál, ott voltak még a kisvárdai beadások: a nyolcadik percben éppen egy szöglet hozta meg a Kisvárdának a vezetést, Branimir Cipetic varázsolta balról a labdát a tökéletesen érkező Bernardo Matic fejére, s mivel a Nyíregyháza komplett védelme asszisztált az eseményhez, a horvát belső védő akadálytalanul fejelhetett a hálóba. Az addig sem túl stabil hazai együttest érezhetően megzavarta a kapott gól, mivel nem sokkal később a gólszerző ugratta ki Toniszlav Jordanovot, ám az első kisvárdai tétmeccsét játszó bolgár támadó lövését védte Kersák Roland. A folytatásban is a vendéggárda akarata érvényesült, kontrollálta a meccset, a Nyíregyháza pedig kereste, de nem találta a ritmust. A Kisvárda remekül zárta le a területeket, kontraakciói pedig veszélyesek voltak. A Nyíregyháza első nagy lehetőségére a 43. percig kellett várni, Bright Edomwonyi lövését lábbal hárította a kapus.

(Fotó: Czinege Melinda)

A szünet után sem változott sokat a helyzet, a Várda úgy futballozott, ahogy egy újoncnak kell, ha a nyitó fordulóban vezet idegenben, a Szpari pedig nem talált fogást a vendégeken. Szabó István a 64. percig várt, ekkor aztán mindjárt három új játékost küldött pályára, érkezett Nemanja Antovon, Dorian Babunszki és Aboubakar Keita is. A cserék sem sokat lendítettek a Nyíregyháza támadójátékán, pedig az utolsó negyedórára érkezett a hazai közönségkedvenc, Kovácsréti Márk is, aki a tavasz jelentős részét kihagyta sérülés miatt, legutóbb márciusban lépett pályára tétmérkőzésen. Nos, az ő visszatérése viszont emlékezetesre sikeredett, a hosszabbításban ugyanis éppen tizenegyesből szerzett góljával egyenlített a hazai együttes. Ennek még akkor is őszintén örülhettek a hazaiak, ha a jelenleg érvényben levő, erősen zavaros „kezezésértelmezés” szerint Molnár Gábor mozdulata (a lapockájáról pattant el a labda) nem ért büntetőt… 1–1

(Fotó: Czinege Melinda)

